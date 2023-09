„Glob de aur” găsit pe fundul mării. Cercetătorii au descoperit un obiect misterios în adâncul oceanului | FOTO

Obiectul este acum analizat de către Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA), relatează The Guardian.

Obiectul neted, cu o gaură ciudată în mijloc, a fost găsit la o adâncime de peste trei kilometri de un vehicul subacvatic operat de la distanță.

Obiectul a fost descoperit pe 30 august, dar încă se fac teste pentru a afla exact ce este.

Acesta a fost găsit în largul coastelor Alaska, în SUA, de către biologii marini aflați la bordul unei nave operate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA).

Biologii marini descriu obiectul misterios ca pe un „glob auriu”, care este ”probabil o carcasă de ou", conform BBC.

There will be no ROV dive today as #Okeanos is in transit, but we plan to be back in the water this weekend. Meanwhile, peruse photos and video of the moment we came across this unidentified gold specimen: https://t.co/mKcs7ziGJq#seascapealaska #explore #ocean #Alaska #Okeanos pic.twitter.com/YN5I9uuB85