Stare de urgenţă în Hawaii. Incendiile devastează arhipelagul american. Oamenii sar în mare ca să scape de flăcări

Alimentate de vânturile puternice, incendiile de pe insulele Maui şi Hawaii au devastat case şi magazine, mai ales în oraşul turistic Lahaina, potrivit martorilor şi imaginilor publicate pe reţelele sociale.

Wildfires in Hawaii are filling the sky with dark smoke and forcing evacuations. https://t.co/AkVXXkWGLZ pic.twitter.com/5EiRXjWAw8

„Faptul că au loc incendii în mai multe zone şi că acestea sunt consecinţa indirectă a unui uragan, este fără precedent”, a declarat pentru CNN guvernatorul interimar Sylvia Luke, referindu-se la uraganul Dora. Aceste fenomene meteorologice aduc de obicei ploi şi inundaţii, a explicat ea.

Situaţia este „foarte gravă şi dramatică”, a adăugat ea. Evacuările sunt „în curs”, a continuat ea, fără să poată preciza câte persoane au fost afectate.

„Oamenii sar în apă pentru a scăpa de incendii”, a declarat generalul Kenneth Hara, un important responsabil militar hawaian, pentru Hawaii News Now.

The entire town of Lahaina, Maui is on fire. Also reports of out of control wildfires on the Big Island. All due to winds from Hurricane Dora, which is passing by Hawaii. #Hawaii #MauiFires https://t.co/pRMxh3rbi0