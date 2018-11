Unde seismice misterioase au făcut înconjurul planetei și nimeni nu știe de ce

Activitatea seismică ciudată a avut loc în apropiere de insula Mayotte, nu departe de Madagascar și a fost înregistrată simultan de senzorii din întreaga lume. În dimineața zilei de 11 noiembrie, un vuiet misterios a fost detectat în întreaga lume, relatează nationalgeographic.com.

Undele seismice au început la aproximativ 20 de km de țărmurile insulei Mayotte, în Oceanul Indian, între nordul Madagascarului și nordul Mozambicului. Valurile seismice au fost detectate în Zambia, Kenya și Etiopia. Ulterior au fost simțite în Chile, Noua Zeelandă, Canada și chiar în Hawaii, la aproape 18.000 de km depărtare.

Aceste valuri seismice au avut o durată de peste 20 de minute și au înconjurat întreaga planetă. Și totuși, se pare că niciun om nu le-a simțit. Aceast fenomen a dat naștere multor teorii.

O singură persoană a remarcat semnalul ciudat de pe display-ul seismografelor de la Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite. Este vorba de un pasionat de cutremure care a văzut zig-zag-urile ciudate și le-a publicat pe Twitter. Acțiunea sa a provocat o altă reacție în lanț, însă de această dată din partea cercetătorilor din întreaga lume care au încercat să explice sursa undelor seismice. Lovitura unui meteorit? Erupția unui vulcan submarin?

This is the recording of the ~09:30 UTC Southern Indian Ocean event from Kilima Mbogo, Kenya. The signal has had a highpass filter applied to it at 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.1 Hz & 0.2 Hz respectively. As can be seen the signal is very low frequency @stevenjgibbons @ALomaxNet pic.twitter.com/UnAYW4mf1q