A avut loc cea mai puternică erupție solară din ultimii ani. Consecințele asupra Pământului | VIDEO

"Aceasta este cea mai puternică erupție din ciclul solar 25 actual și cea mai puternică erupție produsă de soare de la marile furtuni din septembrie 2017", au anunțat oamenii de știință.

Conform acestora, clasa erupției solare actuale a fost X2.8.

"Emisia de la erupție a provocat o întrerupere profundă a comunicațiilor radio cu unde scurte în America... Este posibil ca radioamatorii să fi observat o pierdere de semnal pe toate frecvențele sub 30 MHz, mai bine de 30 de minute de la incidentul solar", notează susrsa citată.

"Nu toată emisia este direcționată către Pământ, ci doar o parte a acesteia. Lovitura va ajunge cel mai probabil la noi pe 17 decembrie", au avertizat oamenii de știință.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS