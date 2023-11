Telescopul spațial James Webb a surprins o imagine inedită din inima galexiei Calea Lactee. Cum arată 500.000 de stele. FOTO

Capacitatea observatorului spațial de a vedea universul în lumină infraroșie, care este invizibilă pentru ochiul uman, a surprins detalii inedite care se observă în imaginea publicată luni de NASA.

Astronomii au folosit telescopul Webb pentru a întrevedea Sagittarius C, sau Sgr C, o regiune activă de formare a stelelor situată la aproximativ 300 de ani lumină de gaura neagră supermasivă centrală a galaxiei Sagittarius A*. Un an-lumină, echivalent cu 9,46 trilioane de kilometri reprezintă distanța parcursă de un fascicul de lumină într-un an.

Foto: NASA

„Imaginea de la telescopul Webb este uimitoare, iar știința pe care o vom obține de pe urma ei este și mai bună", a declarat Samuel Crowe, cercetător principal al observațiilor și student de la Universitatea din Virginia, într-un comunicat. „Stelele masive sunt fabrici care produc elemente grele în nucleele lor nucleare, așa că o mai bună înțelegere a acestora este ca și cum am afla povestea originii unei mari părți a universului".

Studierea centrului Căii Lactee cu ajutorul telescopului James Webb ar putea oferi informații despre câte stele se formează acolo și dacă este mai probabil ca stelele masive să se formeze mai degrabă în apropierea centrului galactic decât în brațele spiralate ale galaxiei.

„Nu au existat niciodată date în infraroșu despre această regiune cu nivelul de rezoluție și sensibilitate pe care îl obținem cu Webb, așa că vedem pentru prima dată o mulțime de caracteristici aici", a spus Crowe. „Webb dezvăluie o cantitate incredibilă de detalii, permițându-ne să studiem formarea stelelor în acest tip de mediu într-un mod care nu a fost posibil anterior".

Stele tinere și emisii dinamice

Se estimează că în cadrul imaginii strălucesc aproximativ 500.000 de stele, toate variind ca mărime și vârstă. Printre acestea se află un grup de protostele sau mase dense de praf și gaz care încă se dezvoltă și se transformă în stele cu drepturi depline, inclusiv o protostea masivă din centrul grupului care are o masă de peste 30 de ori mai mare decât cea a soarelui.

Protostelele eliberează material incandescent, creând sfere de lumină care ies din formațiune, care apare dramatic de întunecată în lumina infraroșie.

„Centrul galactic este cel mai extrem mediu din galaxia noastră, Calea Lactee, unde teoriile actuale ale formării stelelor pot fi supuse la cel mai riguros test", a declarat Jonathan Tan, profesor de cercetare în astronomie și unul dintre consilierii lui Crowe la Universitatea din Virginia, într-un comunicat.

Astronomii încă încearcă să determine ce a creat această cantitate imensă de gaz energizat, care depășește cantitatea de gaz care ar fi eliberată în mod normal de stelele tinere și masive.

De asemenea, echipa de observatori este intrigată de structurile care arată ca niște ace în interiorul hidrogenului ionizat și care sunt dispuse fără nicio ordine.

Sursa: CNN Dată publicare: 21-11-2023 07:45