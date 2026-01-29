Cercetările recente arată însă că acest nutrient ar putea avea beneficii importante și pentru sănătatea femeilor, dincolo de sport, potrivit Science Alert.

Deși majoritatea studiilor au fost realizate pe bărbați, interesul pentru creatină în rândul femeilor a crescut, mai ales în contextul noilor date care indică efecte pozitive asupra energiei, funcției cognitive, sănătății musculare și stării de spirit.

Ce este creatina și de ce este importantă

Creatina este un compus natural produs de organism din aminoacizi și se regăsește în alimente bogate în proteine, precum carnea și fructele de mare. Ea joacă un rol esențial în furnizarea de energie pe termen scurt, mai ales în timpul efortului intens.

Organismul folosește zilnic aproximativ 2–4 grame de creatină, dar nu o stochează în cantități mari. De aceea, aportul alimentar sau suplimentarea pot fi utile. Pentru a obține suficientă creatină doar din alimentație ar fi nevoie de cantități mari de carne, iar gătirea reduce conținutul acesteia.

Beneficii pentru femei: mușchi, oase și energie

Studiile arată că femeile, în special vegetarienele și veganele, au niveluri mai scăzute de creatină. Suplimentarea cu 3–5 grame pe zi poate ajuta la reducerea oboselii, la menținerea masei musculare și la susținerea forței, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.

Creatina, combinată cu exercițiile de rezistență, poate sprijini sănătatea oaselor și funcția musculară în perioada menopauzei. Important de menționat este că nu provoacă creștere semnificativă în greutate și nu duce la un aspect muscular excesiv.

Efecte asupra creierului, stării de spirit și somnului

Cercetări recente sugerează că creatina poate influența pozitiv funcția cognitivă, memoria și starea de spirit. La femeile tinere, aceasta a fost asociată cu o dispoziție mai bună și o concentrare crescută după nopți cu somn insuficient.

De asemenea, unele studii indică faptul că 5 grame de creatină pe zi pot îmbunătăți durata și calitatea somnului, inclusiv la femeile aflate în perimenopauză. Alte cercetări au arătat o reducere mai mare a simptomelor depresive atunci când creatina a fost administrată alături de tratamentul antidepresiv.

Creatina nu este un remediu universal, iar sunt necesare mai multe studii axate pe femei. Totuși, dovezile existente arată că un supliment accesibil, consumat zilnic, poate susține sănătatea fizică și mentală a femeilor, mai ales atunci când este asociat cu un stil de viață activ.

