Restricția va intra în vigoare la 1 noiembrie. Conform reglementărilor turce, furnizorii de rețele sociale sunt obligați „să ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei, pentru a pune în aplicare” prevederile, potrivit Agerpres.

Textul publicat precizează că „nu poate fi oferit niciun serviciu care ar putea produce un efect de dependență la copii”.

Mai multe țări au introdus măsuri pentru protecția copiilor în mediul online

Mai multe țări au luat deja măsuri pentru protecția copiilor și adolescenților, iar în altele problema este în curs de analiză. Riscurile la care sunt expuși utilizatorii de servicii informatice includ dependența de ecran, lipsa somnului, hărțuirea online sau tulburările alimentare.

În Turcia, limita de vârstă se adaugă însă la restricții ale libertății de exprimare pentru minoritățile sexuale, pentru presă sau în domeniul politic, observă AFP; în ultimele săptămâni au fost blocate multe conturi în rețelele sociale.