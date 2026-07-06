În cadrul cercetării, realizată în SUA, 25.000 de subiecți au fost monitorizați până la 25 de ani. Pe parcursul studiului, aceștia au raportat periodic consumul de băuturi răcoritoare îndulcite, sucuri de fructe, fructe întregi, precum și alte obiceiuri alimentare și de stil de viață.

Rezultatele arată că persoanele care au consumat cel puțin două porții de băuturi îndulcite pe zi au prezentat un risc cu 52% mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială comparativ cu cele care consumau mai puțin de trei porții pe săptămână, scrie Medical Xpress.

În cazul băuturilor carbogazoase, fiecare porție zilnică a fost asociată cu o creștere de 23% a riscului de hipertensiune, iar băuturile pentru sportivi au fost asociate cu un risc mai mare cu 36%.

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