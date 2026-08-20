Asta spune fondatorul gigantului chinez al roboților, Unitree. Listarea de mare succes a companiei la bursa din Shanghai ilustrează ambițiile Chinei de a fi lider în domeniul mașinăriilor cu inteligență artificială.

Piața roboților va „decola” după ce aceștia vor putea gestiona 80% din sarcinile care le sunt date prin instrucțiuni vocale, în medii nefamiliare. Așa a declarat Wang Xingxing, fondatorul gigantului chinez Unitree, la Conferința Mondială a Roboticii, de la Beijing.

Eduardo Castillo, The Associated Press: „Un accent major este pus pe roboții umanoizi și pe inteligența artificială, în timp ce companiile chineze încearcă să treacă de la demonstrații la utilizarea acestei tehnologii în fabrici și în alte aplicații din lumea reală.

O altă companie a adus la conferință mai multe modele de roboți industriali. Fiecare a demonstrat cât de bine se pricepe la activități specifice unei fabrici, precum manipularea și transportul unor componente.

Jiao Jichao, vicepreședinte UBTECH Robotics: „Putem vedea că, în comparație cu oamenii, un robot poate înlocui doi muncitori pentru a îndeplini aceleași sarcini. Acest lucru depinde de progresele continue pe care le facem în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială.”

Printre roboții care au atras cel mai mult atenția s-au numărat cei cu chipuri asemănătoare oamenilor, specializați în sprijin emoțional și îngrijire.

Eduardo Castillo, The Associated Press: „Nu totul ține de utilizarea industrială. De exemplu, UBTech a dezvoltat un model de robot destinat sprijinului emoțional, precum cele pe care le puteți vedea în spatele meu. Oricine poate avea un astfel de robot și poate pur și simplu să discute cu el sau să se bucure de compania lui.”

Conferința are loc la câteva săptămâni după ce Statele Unite au interzis importurile de roboți umanoizi produși în străinătate, invocând riscuri pentru securitatea națională. Măsura vizează în principal producătorii chinezi, care însă nu sunt îngrijorați.

Ni Tao, consultant în industria tehnologiei: „Dacă nu își pot vinde produsele în Statele Unite, companiile chineze vor pierde, cu siguranță, o parte din veniturile pe care le obțineau de pe această piață. În același timp, există și alte opțiuni, precum extinderea pe alte piețe. În lume vor exista întotdeauna cumpărători, nu doar în Statele Unite.”

3.000 de modele de roboți, oferta a peste 300 de companii, și-au dat întâlnire la marele târg al roboticii de la Beijing, care își va închide porțile duminică.