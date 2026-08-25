Este o boală controlabilă. Iar controlul înseamnă protecție cardiovasculară. Aceasta deoarece ficatul în suferință crește riscul infarctului și al accidentului vascular cerebral.

Ficatul fabrică colesterol rău, LDL colesterol. Cantitatea produsă de ficat se combină cu cea luată din alimentele bogate în colesterol.

Statinele reduc colesterolul produs de ficat

Pentru supraproducția ficatului, periculoasă, există medicamente eficiente. Se numesc statine. Vasele sunt bine dacă aveți colesterol rău, LDL colesterol, sub 70.

Dr. Anca Tău, medic primar cardiolog: „Ținta este sub 70 mg/decilitru. Dar dacă pacientul a avut un eveniment cardiovascular, avem ținte mai mici – LDL colesterol sub 55. Statinele sunt extrem de eficiente, nu fac rău, avem statine de generația a treia, ele reduc sinteza de LDL colesterol din ficat.”

Corespondent PROTV: „Riscul genetic în privința LDL colesterolului - colesterol rău - e mare în toată Europa de Est. Sunt studii ample care arată că doar dacă ne-am născut într-o țară din Europa de Est avem riscuri mari cardiovasculare. În acest moment, medicii care evaluează riscul de infarct sau de AVC țin cont și de riscul de țară, când se gândesc la tratament, în general din cauza alimentației tradiționale din zonă.”

Ficatul produce colesterol LDL cu ajutorul unei enzime. Această enzimă poate fi ținută în control prin medicamentele numite statine.

Colesterolul LDL poate afecta vasele

Acad. dr. Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară: „Pentru inhibarea acestor enzime există statine. Astea sunt foarte eficiente, administrarea aceasta de statine a arătat că se poate coborî nivelul ăsta de colesterol circulant până aproape de jumătate - 40-50% scădere. Dar ăsta e numai colesterolul sintetizat, ăla pe care îl mănânci nu-l scade statina. Aceste statine au efect dacă și noi ținem un regim decent alimentar, să scadă colesterolul total.”

Medicamentele numite statine nu scad, așadar, colesterolul luat prin alimente. Îl găsim în brânzeturi, carne grasă, unt, mezeluri procesate. De ce trebuie scăzut colesterolul - și cel produs în exces de ficat și cel luat din alimentele de origine animală? Pentru că asta ne spune organismul.

Dar prea mult colesterol rău, LDL, în circulație va produce depozite în vase. Inițial, sunt moi. Dar, din sânge, atrag și calciul care circulă în mod normal în sânge.

Depozitele de colesterol se pot calcifica

Acad. dr. Anca Sima, Institutul de Biopatologie Celulară: „Atrag calciu, exact. Sunt niște nuclee pentru adiția calciului și când se calcifică, s-a terminat. Este exact ce se întâmplă la sifonul de la chiuvetă și acolo tot lipide curg, dar se duce și calciu și acolo e tare, pietrificat. Nu se poate curăța, se poate schimba.”

Țineți minte: LDL colesterol mare este principalul risc pentru infarct. Și pentru accident vascular cerebral.