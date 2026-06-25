Cercetarea condusă de Jorge Avaria-Llautureo, de la Universitatea din Reading, a cartografiat originile geografice ale primelor primate și clima istorică a acelor locuri. Rezultatele arată că primatele au apărut în regiuni reci din America de Nord – de unde au și dispărut între timp.

A fost nevoie de milioane de ani până când acestea să colonizeze tropicele. Încălzirea globală din trecut nu a accelerat diversificarea speciilor, în schimb, tranzițiile rapide între perioadele secetoase și cele umede au fost motorul evolutiv principal, scrie Science Daily.

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