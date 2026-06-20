”Ieri, 19 iunie, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Dolj au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în comuna Şimnicu de Sus. Activitatea a avut loc în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de intervenţii chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor, a transmis, sâmbătă, IPJ Dolj.

Potrivit poliţiştilor, un bărbat deţine, la reşedinţa sa din comuna Şimnicu de Sus, mai multe exemplare canine din rasa American Bully, cărora le-ar fi cupat paviloanele urechilor în scop estetic.

”În urma efectuării percheziţiei domiciliare, au fost identificate 68 de exemplare adulte din rasa American Bully care prezentau pavilioanele urechilor cupate bilateral, precum şi alte mijloace de probă. Cele 68 de exemplare canine au fost lăsat în custodia proprietarului până la definitivarea cercetărilor”, au precizat poliţiştii.

Aceştia continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.