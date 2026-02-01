Echipajul, format din astronauții NASA Reid Wiseman, Christina Koch și Victor Glover și astronautul canadian Jeremy Hansen, va participa la misiunea Artemis II a NASA, o călătorie de 10 zile care îi va duce în jurul Lunii.

Potrivit NBC, călătoria lor prin spațiu va duce grupul mai departe de Pământ decât a ajuns vreodată omenirea, depășind recordul Apollo 13 stabilit în 1970.



Grupul nu va ateriza pe suprafața Lunii, dar zborul are scopul de a da startul unei noi ere de explorare lunară, pregătind terenul pentru o aterizare pe Lună în următorii ani. Va fi pentru prima dată când racheta Space Launch System de ultimă generație a NASA și capsula Orion vor transporta pasageri umani.



Dacă acest lucru este un motiv de neliniște, astronauții nu au dat de înțeles acest lucru.



„Nu mai am nimic de făcut. Sunt gata de plecare”, a afirmat Wiseman într-un mesaj pe X.

El și colegii săi din echipaj au intrat în carantină la Houston acum o săptămână — o etapă standard a activităților premergătoare lansării, menită să limiteze expunerea astronauților la germeni. Se preconizează că vor ajunge la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida, cu aproximativ șase zile înainte de lansare, care ar putea avea loc încă din 8 februarie, deși NASA nu a stabilit încă o dată exactă.



Wiseman va comanda misiunea Artemis II, Glover va fi pilot, iar Koch și Hansen vor fi specialiști ai misiunii. NASA a anunțat selecția lor în 2023.



„Printre membrii echipajului se află prima femeie, prima persoană de culoare și primul canadian într-o misiune lunară”, a declarat la acea vreme Vanessa Wyche, directoarea Centrului Spațial Johnson al NASA. „Toți cei patru astronauți vor reprezenta ce este mai bun în umanitate, explorând în beneficiul tuturor.”

Cei trei astronauți NASA care participă la misiune sunt veterani ai zborurilor spațiale. Wiseman, care a servit anterior în Marina Militară și a devenit astronaut în 2009, a petrecut șase luni la bordul Stației Spațiale Internaționale în 2014.

De când și-a pierdut soția în 2020, Wiseman își crește singur cei doi copii. El a declarat că meseria de astronaut provoacă mult stres și anxietate membrilor familiei, iar entuziasmul său pentru misiune este adesea temperat de sentimentul de egoism pentru impactul pe care îl are asupra celor dragi.



„Sunt tată singur cu două fiice”, a declarat el pentru emisiunea „TODAY” a NBC, într-un interviu acordat împreună cu colegii săi de echipaj la începutul acestei luni. „Ar fi mult mai ușor să stau pe canapea și să mă uit la fotbal în weekend, dar, în același timp, există patru oameni care au fost puși în poziția de a putea explora și face ceva foarte unic și rar în această civilizație.”



Wiseman a adăugat că speră ca rezultatul misiunii să justifice sacrificiile făcute de cei dragi.



„Întotdeauna ne-am uitat la Lună și am spus: «Am fost acolo». Dar pentru întreaga generație, pentru generația noastră, pentru generația mai tânără, pentru generația Artemis, ei se vor uita acum la Lună și vor spune: «Suntem acolo»”, a spus el.

Toți cei patru astronauți intenționează să ia cu ei mici suveniruri și amintiri în călătoria lor în jurul Lunii. Wiseman și Koch au declarat că vor lua cu ei scrisori de la familiile lor. Glover a spus că va lua cu el o Biblie, verighetele și obiecte de familie pentru fiicele sale. Hansen va lua un pandantiv în formă de lună, cu pietrele zodiacale ale familiei sale și inscripția „moon and back” (”spre Lună și înapoi”).



Astfel de obiecte, care au zburat în spațiu, constituie suveniruri speciale și reprezintă o modalitate pentru astronauți de a-și include membrii familiei în călătorie.



Koch nu este străină de perioadele îndelungate petrecute în spațiu, nici de premierele istorice. Ea a petrecut aproape tot anul 2019 pe Stația Spațială Internațională – 328 de zile – recordul pentru cel mai lung zbor spațial efectuat de o femeie. În timp ce se afla acolo, Koch și colega sa astronaut Jessica Meir au efectuat prima ieșire în spațiu a NASA realizată exclusiv de femei.

Ea a spus că nu o deranjează faptul că o altă etapă importantă – lăsarea amprentelor pe suprafața lunară – îi va scăpa.



„Voi fi foarte încântată să văd că cineva pe care îl cunosc va fi desemnat să fie persoana și oamenii care vor păși pe Lună, dar dacă nu este destinul meu spațial să fac asta, nu am nimic împotrivă”, a spus Koch. (NASA nu a numit încă echipajul pentru misiunea Artemis III.)

Glover, între timp, a participat la primul zbor operațional al capsulei Crew Dragon a SpaceX către stația spațială în 2020. Căpitan al Marinei SUA și pilot de încercare, Glover era consilier legislativ în Senatul SUA când NASA l-a recrutat. A fost selectat pentru a deveni astronaut în 2013. Glover și soția sa au patru copii.



Hansen, singurul membru al echipajului care debutează în zborul spațial, va avea și distincția de a fi primul canadian care se aventurează pe Lună. Selectat de Agenția Spațială Canadiană pentru a deveni astronaut în 2009, el a fost anterior pilot de vânătoare și colonel în Forțele Armate Canadiene.



Hansen și soția sa au trei copii. După ani de antrenament pentru acest zbor, a spus el, membrii echipajului au devenit „ca o familie la acest moment”.



