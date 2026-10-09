NASA dorește să extindă explorarea Lunii. Este în căutare de peșteri sigure care ar putea servi drept baze pentru astronauți

NASA are în derulare un nou proiect de cercetare selenară cu obiectivul de a identifica o peşteră suficient de mare, un tub cavernos sculptat de lavă antică sau un adăpost natural în care să poată fi amenajată o viitoare bază selenară în cadrul programului Artemis, a transmis vineri Space.com.

Nasa dorește să-și extindă înțelegerea asupra Lunii

NASA a selectat un proiect cunoscut sub numele de GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar Pit Investigation) împreună cu alte două programe care sunt menite să ne extindă înţelegerea asupra Lunii pentru a sprijini mai bine o viitoare bază lunară, pe care NASA îşi propune să o construiască în apropierea polului sud, conform Agerpres.

„NASA Science construieşte ghidul suprem de supravieţuire interplanetară pentru a se asigura că ştiinţa merge mai întâi la suprafaţa selenară pentru a oferi viitoarelor noastre echipaje de astronauţi informaţiile vitale, resursele şi măsurile de siguranţă necesare din timp pentru a supravieţui nopţilor pe Lună”, a declarat Nicky Fox, administrator asociat al NASA pentru Directoratul Misiunilor Ştiinţifice, într-un comunicat.

Locul vizat este Groapa Marius Hill, descoperită în 2009 de sonda japoneză Kaguya, aflată pe orbită în jurul lunii, care poate fi văzută clar în imaginile sondei.

Cercetătorii cred că este vorba de mai mult decât de o simplă gaură mare pe suprafaţa selenară.

Consideră că este posibil ca groapa să fie conectată la o vastă peşteră subterană, probabil creată de lavă în trecutul îndepărtat. Dacă este adevărat, acest lucru ar putea ajuta în înțelegerea istoriei activităţii vulcanice de pe Lună.

„Confirmarea unui tub de lavă substanţial ne-ar oferi o perspectivă asupra modului în care a funcţionat vulcanismul pe Lună”, a declarat Gareth Morgan, cercetător principal adjunct al GIMLI, într-o altă declaraţie.

„Tuburile de lavă sunt o caracteristică comună a vulcanismului bazaltic de pe Pământ, aşa că identificarea lor pe Lună înseamnă că am putea folosi cunoştinţele despre astfel de peşteri terestre pentru a înţelege mai bine istoria selenară”, a mai declarat el.