Este vorba despre Akston Biosciences, care finanțează un studiu clinic desfășurat la Universitatea Cornell, și OKAVA Pharmaceuticals, care testează un implant cu acțiune de lungă durată, capabil să elibereze medicamentul timp de până la șase luni, potrivit News.ro.

În prezent, nu există niciun medicament de tip Ozempic aprobat pentru pisici, iar ambele proiecte se află în faze incipiente de cercetare. Rezultatele preliminare ale studiilor sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.

Interesul pentru astfel de tratamente este alimentat și de amploarea problemei. Potrivit Association for Pet Obesity Prevention, în 2022, aproximativ 61% dintre pisicile și 59% dintre câinii evaluați de medicii veterinari din SUA erau supraponderali sau obezi.

Obezitatea la pisici, o provocare pentru medicina veterinară

Obezitatea la pisici este deosebit de dificil de tratat. Spre deosebire de câini, acestea nu pot fi plimbate pentru a face mai multă mișcare, acceptă greu schimbările de dietă și sunt mai dificil de tratat medicamentos, ceea ce face ca terapiile GLP-1 să fie considerate o posibilă soluție, dacă își vor demonstra eficiența și siguranța.

Experții consideră că dezvoltarea acestor medicamente face parte dintr-o transformare mai amplă a industriei animalelor de companie din Statele Unite, evaluată la aproximativ 200 de miliarde de dolari.

Pe lângă hrana premium, proprietarii cheltuiesc tot mai mult pentru suplimente alimentare, teste de diagnostic, servicii veterinare și tratamente preventive, iar accentul se mută de la simpla alimentație către menținerea sănătății și prelungirea duratei de viață a animalelor.

Costurile ar putea limita adoptarea tratamentelor GLP-1

Companii importante din industrie, precum Nestlé Purina, dezvoltă produse destinate sănătății digestive, îmbătrânirii sănătoase și longevității, în timp ce firme precum Zoetis, Elanco și IDEXX investesc în tratamente și tehnologii de diagnostic.

Analiștii avertizează, însă, că medicamentele GLP-1 pentru animale nu vor reproduce succesul comercial al celor destinate oamenilor. Costurile vor reprezenta un factor decisiv, deoarece tratamentele veterinare sunt plătite, în general, direct de proprietari.

Pe termen scurt, specialiștii estimează că piața va continua să fie dominată de programe de control al greutății, diete veterinare și tratamente pentru afecțiunile asociate obezității, urmând ca medicamentele GLP-1 să reprezinte, cel puțin inițial, o opțiune pentru un număr limitat de animale.