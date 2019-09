Unde radio misterioase din spațiu, captate cu cel mai puternic telescop din lume. De unde provin

Undele au fost captate cu ajutorul celui mai mare telescop radio construit vreodată, iar oamenii de știință le cercetează în prezent, informează xinhuanet.com.

Aceste semnale, cunoscute ca „explozii radio rapide” (FRB), sunt cele mai luminoase din Univers. Sunt „rapide” pentru că impulsurile sunt foarte scurte, de doar câteva milisecunde. Însă nu există o explicație clară a originii lor.

Detectarea acestor semnale poate ajuta cercetătorii să afle originea și felul în care se produc aceste „explozii”.

Cu ajutorul sistemului telescopului, a putut fi observată o sursă numită FRB121102, descoperită prima dată în 2015. Din august 2015 până la începutul lunii septembrie a acestui an, mai mult de 100 de semnale au fost detectate de la această sursă.

Chinese astronomers on Sept 4 detected repeated fast radio bursts -- mysterious signals believed to be from a source 3 billion light years from Earth, with the 500-meter Aperture Spherical Radio Telescope in SW China’s Guizhou, the largest single-dish radio telescope ever built. pic.twitter.com/xJ6vNbzMAa