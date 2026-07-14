Descoperirea arată, pentru prima dată, că unii dintre compușii esențiali pentru apariția vieții se pot forma în vastul spațiu dintre stele și alimentează speranța că și alte molecule importante pentru originea vieții ar putea fi descoperite în Univers, potrivit CNN.

O echipă de cercetători condusă de astronomi de la Centrul de Astrobiologie din Spania a identificat zahărul numit eritruloză, alcătuit din patru atomi de carbon. Zaharurile joacă un rol esențial în organismele vii, contribuind la furnizarea energiei, formarea structurilor biologice și alcătuirea materialului genetic, precum ARN-ul și ADN-ul.

Pentru observații, cercetătorii au folosit două radiotelescoape: unul aflat la Observatorul Yebes, la nord de Madrid, și celălalt la Institutul de Radioastronomie în Domeniul Milimetric (IRAM), din Sierra Nevada, în sudul Spaniei. Acestea au analizat un nor molecular cunoscut sub numele G+0.693−0.027, situat în apropierea centrului Căii Lactee.

Zahărul a fost identificat după „amprenta” sa moleculară

Cercetătorii au identificat zahărul comparând semnătura moleculară detectată în undele radio provenite din norul molecular cu modelul de lungimi de undă al eritrulozei măsurat anterior în laborator.

Inițial, oamenii de știință căutau zaharuri mai simple, alcătuite din trei atomi de carbon, însă nu au găsit niciunul.

„Această descoperire a fost neașteptată, deoarece teoria dominantă din astrochimie susține că moleculele interstelare cresc treptat prin adăugarea succesivă de atomi de carbon”, a declarat Izaskun Jiménez-Serra, astronom la Centrul de Astrobiologie din Madrid și cercetător în cadrul Consiliului Național Spaniol pentru Cercetare Științifică.

Autoarea principală a studiului, publicat luni în revista Nature Astronomy, a explicat că rezultatele demonstrează că zaharuri relativ complexe pot fi sintetizate în spațiul interstelar înainte chiar de formarea stelelor și planetelor.

Cum s-ar fi format zahărul în spațiu

Studiul sugerează că eritruloza se formează din molecule mai simple aflate pe particule de praf acoperite cu gheață din spațiu și poate deveni ulterior parte a unor sisteme chimice tot mai complexe.

Până acum, oamenii de știință au identificat peste 340 de molecule în gazele și materia interstelară din Calea Lactee, însă niciun zahăr nu fusese detectat.

„Compuși din categoria zaharurilor au fost descoperiți în asteroizi, însă identificarea lor direct în spațiul interstelar întărește ipoteza că Sistemul Solar ar fi putut fi «însămânțat» cu molecule organice existente înainte de formarea sa”, a explicat Mark Sephton, profesor la Imperial College London, care nu a participat la studiu.

Legătura dintre zahăr și apariția vieții pe Pământ

Oamenii de știință încearcă de mult timp să afle cum au apărut primele molecule de zahăr pe Pământ. Experimentele de laborator au arătat că acestea se formează foarte greu în condițiile extreme despre care se crede că existau pe planeta noastră în primele etape ale existenței sale.

Descoperirea anterioară a unor zaharuri precum riboza și glucoza în meteoriți primitivi și în mostre prelevate de pe asteroidul Bennu în 2020 i-a făcut pe cercetători să creadă că unele zaharuri au origine extraterestră.

Mark Sephton consideră că aceste molecule ar fi putut fi încorporate în asteroizi în timpul formării lor și apoi transportate pe Pământ prin impactul meteoriților.

La aceeași concluzie a ajuns și Yoshihiro Furukawa, profesor la Universitatea Tohoku din Japonia și membru al echipei care a descoperit zaharuri în mostrele de pe Bennu. Acesta afirmă că zaharurile ar fi putut ajunge pe Pământ și pe alte planete prin intermediul cometelor și al prafului provenit din asteroizi, deși procesul prin care a apărut viața rămâne încă un mister.

„Această descoperire este extrem de interesantă, deoarece așteptam de mult timp o confirmare de acest fel”, a spus cercetătorul.

Descoperirea deschide noi perspective pentru căutarea vieții

Cercetătorii estimează că, în perioada cunoscută drept Marele Bombardament Târziu, în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, între 500.000 și 50 de milioane de tone de acest zahăr ar fi putut ajunge pe suprafața Pământului odată cu impactul asteroizilor. Totuși, NASA precizează că existența acestui bombardament intens este încă dezbătută în comunitatea științifică.

Eritruloza se găsește în cantități foarte mici în zmeură și în alte fructe și este utilizată și în industria cosmetică, ca ingredient în produsele autobronzante, deoarece reacționează cu stratul exterior al pielii și îi conferă un aspect bronzat.

„Detectarea eritrulozei este extrem de importantă, deoarece deschide posibilitatea descoperirii în spațiu și a altor zaharuri, precum riboza, componentă esențială a ARN-ului, dar și a altor molecule importante pentru originea vieții”, a declarat Carlos Briones, coautor al studiului și cercetător în evoluție moleculară la Consiliul Național Spaniol pentru Cercetare Științifică și Centrul de Astrobiologie.