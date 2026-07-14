De vină nu este lipsa capturilor, ci faptul că mulți distribuitorii preferă importurile pentru prețurile mai bune și logistica stabilă.

În multe locuri de pe litoral unde se vinde hamsie și șprot, peștele este adus din import, dar există încă și terase unde găsiți marfă de la noi.

Pescarii români se întorc cu bărcile pline cu hamsie primăvara, iar vara capturile sunt mai scăzute. Într-o zi bună de vară, pescarii vin la mal cu 100 de kilograme de pește.

La terasele din Eforie, spre exemplu, o porție de hamsie se vinde cu 10-11 lei. Turiștii primesc și mujdei și lămâie, în timp ce 100 de grame de șprot se vinde cu sume cuprinse între 5 și 8 lei. La cherhanale, prețurile sunt ceva mai mari. Acolo, o porție de hamsie cu mămăligă costă 39 de lei, dar are 200 de grame.

De multe ori, turiștii confundă hamsia cu șprotul. Deși par identice, se pot deosebi destul de ușor. Și gustul diferă dar, în final, să spunem, carnea ambilor pești este gustoasă și preferată de clienți.

În stațiuni, la amiază, miroase peste tot a pește prăjit. Hamsia și șprotul se vând în vreme de criză cel mai bine, iar turiștii fideli stau la coadă pentru o porție -gustul autentic al vacanței la mare.

"-Hamsie curățată și un pahar de bere, cum merge la mare… Cu mujdei și un pic de lămâie să nu ne fie rău.

-Cât ați plătit?

-35 de lei, 300 de grame și un pahar de bere 5 lei".

”-Ce ați comandat?

-Hamsie. Hamsie, ni-l facem noi cu usturoi, cu sare, e mâncarea săracului...".

La Eforie, 100 grame de hamsie costă 10-11 lei, cu mujdei și lămâie, iar șprotul între 5 și 8 lei. Mulți turiști le pregătesc singuri, dacă au cazare cu bucătărie. Așa ies mai ieftin.

”E mult, mult, mult mai prost ca anul trecut, lumea se uită în buzunare, nu mai sunt bani”

”-Câtă hamsie vindeți pe zi?

-Undeva la 10- 20 de kilograme de hamsie.

-Ce hamsie este?

-De Marea Neagră".

Totuși, fie că vorbim de hamsie sau de șprot, vânzările au scăzut. Deși comercianții au înghețat tarifele de anul trecut, clienții sunt mai precauți cu bugetul.

”E mult, mult, mult mai prost ca anul trecut, lumea se uită în buzunare, nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani pe piață. Nici cu cardu', nici fără card".

Deși cererea de pește local este mare, o parte din marfă provine din străinătate.

"Hamsia este din Grecia. Distribuitorii au un preț mult mai bun, din afară, din Grecia”.

”-11 lei este suta de grame de hamsie curățată cu mujdei de usturoi și lămâie oferită din partea noastră, 8 lei șprotul, la fel.

-Ați mai modificat prețurile?

-Față de anul trecut nu, berea 5 lei".

Ambele specii de pești au o carne gustoasă, însă între hamsie și șprot există diferențe, inclusiv de gust, formă și -mai ales- utilizare comercială.

Matei Datcu, pescar: ”Începem cu șprotul, care este plat, pe ăsta poți să nici nu îl cureți, atunci când îl prăjești e dulce. Hamsia neapărat trebuie curățată foarte, foarte bine, pentru că viscerele sunt amare".

O porție standard de hamsie are în jur de 150-200 de grame, iar o singură terasă vinde zilnic sute de porții.