Descoperire majoră în mostrele lunare chineze: fragmente rare de meteorit pot schimba teoria genezei

Oamenii de știință care studiază mostrele selenare adunate în cadrul misiunii chineze Chang'e-6 au identificat fragmente rare de meteorit.

Fragmentele pot modifica modul în care știința explică transferurile de materie din Sistemul Solar, transmite marți agenția Xinhua care citează un studiu publicat în ultimul număr al Proceedings of the National Academy of Sciences.

Potrivit Agerpres, studiul a fost coordonat de o echipă de cercetători de la Institutul de Geochimie din Guangzhou (GIG), din cadrul Academiei de Științe din China.

Fragmente extrem de rare pe Pământ

Aceste fragmente de meteorit de tipul condrită CI sunt extrem de rare pe Terra, reprezentând mai puțin de 1% din toți meteoriții colectați de la suprafața Pământului. Spre deosebire de Pământ, Luna nu are nici atmosferă și nici o tectonică a plăcilor, condiții în care orice meteoriți care ajung pe Lună sunt conservați ca într-o arhivă naturală.

Folosind tehnici avansate de examinare a compoziției minerale și a izotopilor de oxigen, cercetătorii au analizat solul lunar și au confirmat că fragmentele provin din condrite CI – un tip de meteorit bogat în apă și materiale organice care provine de obicei din Sistemul Solar Exterior.

Implicații pentru înțelegerea Sistemului Solar

Studiul sugerează că sistemul Pământ-Lună ar fi trecut prin mai multe coliziuni cu meteoriți din categoria condritelor carbonice decât estimaseră oamenii de știință anterior. Această descoperire nu numai că indică faptul că materiale din Sistemul Solar Exterior pot migra în Sistemul Solar Interior, dar are și implicații importante pentru explicarea originii apei pe suprafața selenară, a explicat Lin Mang, cercetător la GIG.

De asemenea, studiul deschide noi direcții pentru cercetările viitoare privind distribuția și evoluția resurselor de apă selenare și stabilește sistematic metode de identificare a materialelor meteoritice din probele extraterestre, a mai adăugat cercetătorul.

Misiunea istorică Chang'e-6

În 2024, Chang'e-6 a făcut istorie, aducând înapoi pe Pământ 1.935,3 grame de mostre lunare de pe partea nevăzută a Lunii. Aceste probe au fost colectate din bazinul South Pole-Aitken (SPA), cel mai mare, cel mai adânc și cel mai vechi bazin de pe Lună.

