Descoperire majoră în mostrele lunare chineze: fragmente rare de meteorit pot schimba teoria genezei

Stiri Stiinta
21-10-2025 | 10:51
misiunea spatiala chang e
Getty

Oamenii de știință care studiază mostrele selenare adunate în cadrul misiunii chineze Chang'e-6 au identificat fragmente rare de meteorit.

autor
Mihai Niculescu

Fragmentele pot modifica modul în care știința explică transferurile de materie din Sistemul Solar, transmite marți agenția Xinhua care citează un studiu publicat în ultimul număr al Proceedings of the National Academy of Sciences.

Potrivit Agerpres, studiul a fost coordonat de o echipă de cercetători de la Institutul de Geochimie din Guangzhou (GIG), din cadrul Academiei de Științe din China.

Fragmente extrem de rare pe Pământ

Aceste fragmente de meteorit de tipul condrită CI sunt extrem de rare pe Terra, reprezentând mai puțin de 1% din toți meteoriții colectați de la suprafața Pământului. Spre deosebire de Pământ, Luna nu are nici atmosferă și nici o tectonică a plăcilor, condiții în care orice meteoriți care ajung pe Lună sunt conservați ca într-o arhivă naturală.

Folosind tehnici avansate de examinare a compoziției minerale și a izotopilor de oxigen, cercetătorii au analizat solul lunar și au confirmat că fragmentele provin din condrite CI – un tip de meteorit bogat în apă și materiale organice care provine de obicei din Sistemul Solar Exterior.

Citește și
Donald Trump
Trump simplifică regulile de mediu pentru a accelera lansările spațiale comerciale. SpaceX și Musk beneficiază direct

Implicații pentru înțelegerea Sistemului Solar

Studiul sugerează că sistemul Pământ-Lună ar fi trecut prin mai multe coliziuni cu meteoriți din categoria condritelor carbonice decât estimaseră oamenii de știință anterior. Această descoperire nu numai că indică faptul că materiale din Sistemul Solar Exterior pot migra în Sistemul Solar Interior, dar are și implicații importante pentru explicarea originii apei pe suprafața selenară, a explicat Lin Mang, cercetător la GIG.

De asemenea, studiul deschide noi direcții pentru cercetările viitoare privind distribuția și evoluția resurselor de apă selenare și stabilește sistematic metode de identificare a materialelor meteoritice din probele extraterestre, a mai adăugat cercetătorul.

Misiunea istorică Chang'e-6

În 2024, Chang'e-6 a făcut istorie, aducând înapoi pe Pământ 1.935,3 grame de mostre lunare de pe partea nevăzută a Lunii. Aceste probe au fost colectate din bazinul South Pole-Aitken (SPA), cel mai mare, cel mai adânc și cel mai vechi bazin de pe Lună.

Sursa: Pro TV

Etichete: China, meteorit, Luna, misiune spatiu,

Dată publicare: 21-10-2025 10:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Descoperire neașteptată în Sistemul Solar. Are 10 kilometri diametru și a trecut neobservată până acum
Stiri Stiinta
Descoperire neașteptată în Sistemul Solar. Are 10 kilometri diametru și a trecut neobservată până acum

Uranus este planeta cu cele mai multe luni din sistemul solar, iar telescopul spaţial James Webb a descoperit una necunoscută anterior, cu un diametru de doar 10 kilometri, ceea ce ridică numărul sateliţilor săi la 29, transmite marţi agenţia EFE.

 

Trump simplifică regulile de mediu pentru a accelera lansările spațiale comerciale. SpaceX și Musk beneficiază direct
Stiri externe
Trump simplifică regulile de mediu pentru a accelera lansările spațiale comerciale. SpaceX și Musk beneficiază direct

Donald Trump a ordonat miercuri simplificarea procedurilor și reglementărilor, mai ales de mediu, pentru a permite sectorului spațial privat american să își sporească semnificativ lansările, o măsură menită să îl mulțumească pe Elon Musk.

Jucătorii de pe piața armamentului care se implică în sistemul „Golden Dome”. Laser și sateliți pentru visul lui Donald Trump
Stiri externe
Jucătorii de pe piața armamentului care se implică în sistemul „Golden Dome”. Laser și sateliți pentru visul lui Donald Trump

Lockheed Martin și Boeing, și-au anunțat luni consolidarea eforturilor pentru a obține o parte semnificativă din proiectul „Golden Dome”, sistemul de apărare antirachetă spațial propus de președintele Donald Trump.

Cearta dintre Elon Musk și Donald Trump. Care sunt consecințele pentru sectorul spațial
Stiri externe
Cearta dintre Elon Musk și Donald Trump. Care sunt consecințele pentru sectorul spațial

Elon Musk, un jucător important în sectorul spațial, vede acum incert viitorul colaborării cu Washingtonul, după ce a avut un conflict puternic cu președintele Donald Trump, potrivit AFP.

Telescopul Spațial James Webb a surprins momentul când o planetă e înghițită de o stea. Doar că planeta a fost „vinovată”
Stiri Stiinta
Telescopul Spațial James Webb a surprins momentul când o planetă e înghițită de o stea. Doar că planeta a fost „vinovată”

Astronomii care folosesc Telescopul Spațial James Webb par să fi realizat prima observație directă cu o planetă înghițită de o stea. Numai că lucrurile nu au fost de la început atât de clare.

Recomandări
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro
Stiri actuale
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și ceilalți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul în dosar a urcat la 75 de milioane de euro.

CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz
Stiri actuale
CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”
Stiri Economice
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Octombrie 2025

45:51

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28