Un grup de cercetători a descoperit recent un tip neobișnuit de celulă imunitară care se multiplică la aceste persoane și care ar putea să le protejeze de cancer și de alte amenințări asociate vârstei înaintate, transmite joi agenția de presă EFE, potrivit Agerpres.

Studiul, publicat în revista Cell Reports și realizat de oameni de știință de la Universitatea din Osaka, Japonia, contribuie la găsirea unui răspuns în ceea ce privește motivul pentru care unele persoane ating o vârstă foarte înaintată fără să sufere boli grave.

Echipa condusă de Kosuke Hashimoto a analizat probe de sânge prelevate de la 28 de adulți japonezi, împărțiți în trei grupe de vârstă: între 70 și 99 de ani, între 100 și 109 ani și peste 110 ani.

Dintre aceștia, 20 erau femei și 8 bărbați. Cele zece persoane supercentenare participante la studiu erau femei, ceea ce reflectă faptul că bărbații supercentenari sunt extrem de rari, a precizat Hashimoto pentru EFE.

Celulele imunitare care se multiplică după 100 de ani

Celulele T (limfocite T), o componentă a sistemului imunitar, se împart în mod tradițional în două grupuri: cele auxiliare, care coordonează răspunsurile imunitare, și cele „ucigașe”, care distrug celulele infectate sau canceroase.

Supercentenarii acumulează un hibrid neobișnuit cunoscut sub numele de limfocite T CD4 citotoxice. Acestea sunt rare și au atât capacitatea de a recunoaște amenințările, cât și de a distruge celulele periculoase.

Noul studiu a constatat că aceste celule hibride rămân rare mare parte din viață, însă se multiplică „în mod spectaculos” în jurul vârstei de 100 de ani. Astfel, numărul lor crește odată cu înaintarea în vârstă, cu procente medii de 4%, 9,6%, respectiv 17,6% pentru cele trei grupe studiate.

„Am analizat o populație celulară rară care abundă la supercentenari și am găsit indicii de remodelare imunitară la vârste extrem de înaintate”, a afirmat Hashimoto. „În loc să prezinte semne de epuizare, acestea rămân foarte active și pot ajuta organismul să facă față amenințărilor persistente care se intensifică odată cu vârsta”.

Multe dintre aceste celule se multiplicaseră până au format unele populații mari de celule identice - printr-un proces numit expansiune clonală -, ceea ce sugerează că s-au confruntat în repetate rânduri cu aceleași obiective de-a lungul anilor.

În mod surprinzător, au adăugat autorii într-o notă a Universității din Osaka, senzorii moleculari ai acestor celule coincideau în mare măsură cu cei găsiți în celulele imunitare ale pacienților cu cancer, în pofida faptului că supercentenarii nu prezentau antecedente ale acestei boli.

„Similitudinea dintre aceste secvențe de receptori și cele găsite în celulele T ale tumorilor sugerează că aceste celule ar putea ajuta la recunoașterea tumorilor înainte ca acestea să fie detectabile clinic”, a subliniat Hashimoto.

Cercetătorii continuă să studieze legătura cu longevitatea

Echipa nu a putut stabili oficial diferențele dintre sexe în cadrul cohortei studiate, de 28 de persoane. Cu toate acestea, o cercetare anterioară din 2019 a inclus bărbați supercentenari și s-a observat, de asemenea, o creștere a limfocitelor T CD4 citotoxice la aceștia, a amintit Hashimoto.

Una dintre principalele întrebări vizează locul în care se găsesc în organism aceste celule imune neobișnuite și ce anume recunosc ele de fapt acolo. Acesta este unul dintre aspectele asupra cărora echipa din Osaka își propune să își concentreze atenția în următoarea etapă a studiului.

Cercetătorii au avertizat că studiul lor nu demonstrează că limfocitele T citotoxice determină în mod direct longevitatea.

Cu toate acestea, ei au afirmat că rezultatele oferă una dintre cele mai clare imagini de până în prezent asupra modului în care sistemul imunitar se adaptează la persoanele care ating o speranță de viață excepțională, ceea ce permite o mai bună înțelegere a îmbătrânirii sănătoase și ar putea contribui la protecția împotriva bolilor la supercentenari.