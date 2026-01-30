Cele mai vechi unelte din lume, cu o vârstă estimată la 430.000 de ani, descoperite în Grecia

O echipă de arheologi a descoperit în peninsula Peloponez, din sudul Greciei, două unelte vechi de 430.000 de ani, considerate cele mai vechi unelte rudimentare create de o specie hominidă.

„Obiectele reprezintă cele mai vechi unelte manuale din lemn găsite vreodată, împingând dovezile utilizării acestui tip de unelte cu cel puțin 40.000 de ani înapoi în timp”, au scris cercetătorii într-un comunicat.

Două unelte din lemn, descoperite la Marathousa

Una dintre uneltele din lemn, care a fost găsită în situl Marathousa, are o lungime de 81 de centimetri și este așchiată și zdrențuită la un capăt, ceea ce sugerează că a fost probabil folosită ca băț de săpat. „Instrumentul are o morfologie și o dimensiune comparabile cu bețele de săpat”, a scris echipa în studiul publicat pe 26 ianuarie în revista PNAS.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">&#39;The earliest known hand-held wooden tools, used by our early human ancestors around 430,000 years ago, have been uncovered by researchers at an archeological site in Greece.&#39;<a href="https://t.co/zoLWolXQrh">https://t.co/zoLWolXQrh</a></p>&mdash; Phil Stripling (@civex) <a href="https://twitter.com/civex/status/2016200668961505353?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Cealaltă unealtă din lemn are o lungime de 5,7 cm și a fost complet decojită, având rotunjiri și gropițe la un capăt. Nu este clar la ce a fost folosită, dar este posibil să fi fost utilizată pentru a ajuta la confecționarea uneltelor din piatră, au scris cercetătorii.

Condiții rare care au permis conservarea artefactelor

Artefactele par să fi fost îngropate în sol umed, au scris cercetătorii în studiu. Acest lucru a permis conservarea uneltelor din lemn și a altor rămășițe organice într-un mediu cu conținut scăzut de oxigen.

De asemenea, oamenii de știință au excavat rămășițe ale animalelor și plantelor de la fața locului, ceea ce le-a permis să reconstituie cum ar fi arătat peisajul în perioada în care au fost fabricate uneltele.

Un mediu bogat pe malul unui lac preistoric

„Fauna cuprindea atât mamifere terestre, cât și semiacvatice, precum și moluște de apă dulce, țestoase și păsări, ceea ce indică un mediu bogat pe malul lacului”, a scris echipa în lucrare. Descoperirile includ, de asemenea, rămășițe de elefanți, hipopotami, cerbi și mistreți.

În perioada în care au fost folosite uneltele din lemn, clima din Europa trecea prin „o perioadă glaciară extrem de rece”, dar acest mediu de pe malul lacului ar fi fost un loc de relativ confort, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, coordonatoarea studiului, Annemieke Milks, arheolog la Universitatea din Reading din Marea Britanie.

Cine ar fi putut fabrica uneltele

Uneltele datează de acum aproximativ 430.000 de ani – cu aproximativ 130.000 de ani înainte de presupusa apariție a lui Homo sapiens – și nu este clar ce hominid le-a fabricat. „Nu există rămășițe umane (din Marathousa) și pentru această perioadă există o oarecare ambiguitate în acest moment cu privire la speciile de hominizi. Ar fi putut fi Homo heidelbergensis sau, eventual, neanderthalieni foarte timpurii”, a spus Milks.

Unelte din piatră și oase au fost identificate anterior la fața locului, iar noua descoperire a uneltelor din lemn arată că primii oameni foloseau o varietate de materiale, a remarcat Milks. De exemplu, cea mai veche structură din lemn cunoscută din lume, care a fost găsită în Zambia, este chiar mai veche și datează de acum 476.000 de ani.

„Acești hominizi aveau o înțelegere a acestor materiale diferite și a proprietăților lor și foloseau unelte diferite, probabil pentru sarcini diferite”, a spus Milks. „Cred că ne ajută cu adevărat să înțelegem cum oamenii din trecutul îndepărtat foloseau atât de multe materiale și resurse diferite din împrejurimile lor.”

Katerina Harvati, coautoare a studiului și profesoară de paleoantropologie la Universitatea din Tübingen, Germania, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, că aceste „instrumente oferă o perspectivă rară asupra unei componente a tehnologiei lor despre care știm foarte puține, cea care se baza pe materiale vegetale (perisabile), mai degrabă decât pe pietre”. Acestea „evidențiază adaptabilitatea comportamentală și flexibilitatea hominizilor din regiunea Marathousa”, a adăugat ea.

Săpăturile la fața locului au fost efectuate între 2013 și 2019. Bățul de săpat a fost găsit în 2015, iar cealaltă unealtă din lemn, a cărei utilitate este incertă, a fost descoperită în 2018.

