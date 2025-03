Cel mai nou telescop spaţial al NASA a decolat pentru a scana cerul și milioane de galaxii. Ce va căuta | VIDEO

SpaceX a lansat observatorul Spherex din California, punându-l pe traiectorie pentru a survola polii Pământului. Alături de el se aflau patru sateliţi de mărimea unei valize pentru a studia soarele.

Misiunea Spherex, în valoare de 488 de milioane de dolari, îşi propune să explice modul în care galaxiile s-au format şi au evoluat de-a lungul a miliarde de ani şi cum universul s-a extins atât de rapid în primele sale momente.

Mai aproape de noi, în galaxia Calea Lactee, Spherex va căuta apă şi alte ingrediente ale vieţii în norii îngheţaţi dintre stele, unde apar noi sisteme solare.

În formă de con, Spherex - 500 de kilograme sau greutatea unui pian cu coadă - va avea nevoie de şase luni pentru a cartografia întregul cer cu ajutorul ochilor săi în infraroşu şi al câmpului său vizual larg. Pe parcursul a doi ani, sunt planificate patru studii complete ale cerului, telescopul înconjurând globul de la un pol la altul, la o înălţime de 650 de kilometri.

Spherex nu va vedea galaxiile în detalii rafinate, precum telescoapele spaţiale Hubble şi Webb ale NASA, mai mari şi mai elaborate, cu câmpurile lor înguste de vedere.

În loc să numere galaxiile sau să se concentreze asupra lor, Spherex va observa strălucirea totală produsă de întregul lot, inclusiv de cele mai timpurii formate în urma Big Bang-ului care a creat universul.

„Această strălucire cosmologică captează toată lumina emisă de-a lungul istoriei cosmice”, a declarat cercetătorul şef al misiunii, Jamie Bock, de la California Institute of Technology.

PUNCH and SPHEREx are taking a carpool to space (aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket) after launching from @SLDelta30 at 11:10 pm ET (0310 UTC). pic.twitter.com/J8KpQlg8iZ

We have liftoff!

„Este un mod foarte diferit de a privi universul”, permiţând oamenilor de ştiinţă să vadă ce surse de lumină ar fi putut fi omise în trecut.

Prin observarea strălucirii colective, oamenii de ştiinţă speră să descopere lumina primelor galaxii şi să afle cum au apărut acestea, a spus Bock.

„Nu vom vedea Big Bang-ul. Dar vom vedea urmările acestuia şi vom afla astfel despre începutul universului”, a spus el.

Detectoarele în infraroşu ale telescopului vor fi capabile să distingă 102 culori invizibile pentru ochiul uman, realizând cea mai colorată şi cuprinzătoare hartă a cosmosului realizată vreodată.

Este ca şi cum „am privi universul printr-un set de ochelari în culorile curcubeului”, a declarat Beth Fabinsky, director adjunct de proiect la Jet Propulsion Laboratory din cadrul NASA.

Pentru a menţine detectoarele infraroşii la temperaturi foarte scăzute - minus 210 grade Celsius - Spherex are un aspect unic. Dispune de trei conuri din aluminiu şi fagure de miere, unul în interiorul celuilalt, pentru a proteja de soare şi de căldura Pământului, semănând cu o zgardă de protecţie de 3 metri pentru un câine bolnav.

All mission instruments have successfully deployed, and SPHEREx and PUNCH mission teams will wait to confirm signal.

Watch as SPHEREx slowly moves away from the rocket's second stage and begins its journey. pic.twitter.com/Twk3qgDEP0