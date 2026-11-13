Franța a deschis rapid scorul pe San Siro, prin Michael Olise, și părea să facă un pas important spre sferturile de finală ale Ligii Națiunilor UEFA. Italia a revenit însă prin dubla lui Francesco Pio Esposito și golul marcat de Davide Frattesi, potrivit Yahoo News.

Italia a preluat controlul partidei în repriza secundă, după ce cele două echipe au intrat la pauză la egalitate, în urma unei prime reprize dominate de formația lui Zidane.

Golul lui Frattesi a venit la trei minute după ce Sebastiano Esposito ratase un penalty, iar Franța a mai provocat o lovitură de pedeapsă, transformată de fratele mai mic al acestuia, care a stabilit scorul final.

„Am început bine și am avut o posesie bună, dar în repriza a doua am întâmpinat dificultăți, mai ales în apărare”, a declarat Zidane într-o conferință de presă.

Întrebat dacă echipei i-a lipsit curajul, acesta a răspuns:

„Nu, dimpotrivă. Am rămas în joc, am avut o posesie bună, mai ales în prima repriză, dar în repriza a doua am cedat puțin, în special după 2-1. Face parte din proces”.

Zidane explică problemele Franței și vorbește despre revenirea lui Mbappé

Franța a lovit de două ori bara și a avut o posesie de 60%, precum și 18 ocazii de gol într-un meci spectaculos, la finalul căruia a coborât pe locul al doilea în Grupa A1, în spatele Italiei, din cauza rezultatelor directe.

Echipa lui Zidane va primi duminică vizita Turciei, care nu a obținut niciun punct până acum, în ultimul meci din grupă. Italia va juca în deplasare cu Belgia, aflată pe locul al treilea, la un punct în urmă.

„Cel mai important lucru este să creezi ocazii”, a adăugat Zidane.

„Faptul că am lovit bara a avut un impact, dar nu sunt dezamăgit. Aș fi fost dacă nu am fi avut o posesie bună. Ceea ce trebuie să analizăm este de ce nu am fost la nivelul potrivit atunci când nu am avut mingea”.

Franța nu i-a avut la dispoziție pe atacanții săi vedetă, Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé, pentru deplasarea la Milano, însă Zidane a negat că absența lor ar fi influențat prestația echipei și a dezvăluit că atacantul lui Real Madrid ar putea reveni împotriva Turciei.

„Cred că toți jucătorii au fost concentrați. Așa cum am spus, am fost puțin mai puțin concentrați și mai puțin eficienți în repriza a doua”, a declarat Zidane.

„Sper că Mbappé va putea juca împotriva Turciei. Acesta este planul. Am decis să nu riscăm cu el în această seară, deoarece a avut o mică problemă”.

Mancini îl vede pe Esposito capabil să doboare un record istoric al Italiei

Roberto Mancini și-a continuat începutul impresionant al celui de-al doilea mandat la conducerea naționalei Italiei. Echipa sa a urcat pe primul loc în grupă și a ajuns la patru meciuri consecutive fără înfrângere.

Dubla lui Esposito a atras atenția, atacantul lui Inter Milano ajungând la nouă goluri în 14 meciuri pentru echipa națională. Mancini consideră că acesta ar putea chiar să țintească recordul istoric de goluri deținut de Gigi Riva, campion european în 1968.

„Să sperăm că va marca mult mai multe goluri”, a declarat Mancini.

„Gigi Riva este de o viață acolo sus, cu 35 de goluri. Să sperăm că cineva îl va depăși. Avem nevoie de goluri de la Pio și de la ceilalți, dar el poate înscrie foarte mult”.

Esposito ar fi putut reuși un hat-trick dacă fratele său mai mare nu ar fi executat și ratat primul penalty al Italiei din repriza secundă, un moment despre care Mancini a dezvăluit că nu făcea parte din plan.

„Pio este prima opțiune, apoi Sebastiano. A fost o chestiune de familie”, a spus Mancini râzând.