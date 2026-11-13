Femeia a fost găsită marți dimineață, 3 noiembrie, printre stânci, în apropierea hotelului. Decesul a fost confirmat de Ministerul ceh de Externe, potrivit TN.cz.

„Ambasada Republicii Cehe la Bangkok este în contact cu familia cetățenei cehe decedate și îi oferă asistența consulară necesară, inclusiv sprijin pentru repatriere”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Adam Čörgő.

Primele cercetări nu au indicat urme de răni sau semne de agresiune fizică.

Autoritățile nu au făcut publică, deocamdată, cauza morții. Dacă a fost vorba despre un accident sau dacă au existat și alte circumstanțe care au dus la decesul femeii, urmează să stabilească autopsia și ancheta poliției.

Provincia Krabi este una dintre cele mai vizitate zone din Thailanda, fiind cunoscută pentru stâncile calcaroase și plajele sale.

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