Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ cinci ani, în localitatea Zero Branco, din provincia Treviso, iar procesul este programat să înceapă pe 27 ianuarie 2027, relatează La Stampa.

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi împușcat cocoșul deoarece nu mai suporta zgomotul pe care acesta îl făcea în primele ore ale dimineții. Pasărea aparținea unui vecin.

Acuzatul respinge însă acuzațiile și neagă că ar fi tras asupra animalului.

Imaginile înregistrate de un sistem de supraveghere video au contribuit la reconstituirea celor întâmplate și la identificarea presupusului autor. Conform procurorilor, înregistrările constituie probe importante în dosar și urmează să fie analizate în cadrul procesului.

La aproximativ cinci ani de la incident, cazul a ajuns în instanță. Proprietarul cocoșului s-a constituit parte civilă în proces.