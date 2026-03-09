El îl susține pe Victor Font, adversarul lui Laporta în alegerile pentru președinția clubului care vor avea loc duminica viitoare.

Cu o săptămână înainte de alegerile de la FC Barcelona, care vor avea loc duminică, 15 martie, Xavi a vorbit într-un interviu acordat publicației La Vanguardia.

Fostul antrenor al clubului (2021-2024) l-a criticat pe Joan Laporta, actualul președinte, acuzându-l că a renunțat la revenirea lui Lionel Messi în ianuarie 2023, în urma victoriei argentinianului în finala Cupei Mondiale.

„Leo (Messi) semnase. Am luat legătura din nou, iar el mi-a spus că este nerăbdător să se întoarcă”, afirmă predecesorul lui Hansi Flick pe banca Barcelonei. „Am discutat despre asta până în martie (2023). (...) Dar Laporta a dat totul peste cap. Mi-a spus că, dacă Leo se întoarce, va fi un război (al salariilor) și că nu și-l poate permite. Și apoi, dintr-o dată, Leo a încetat să mai răspundă la apeluri pentru că i s-a spus că este imposibil.”

Xavi, care îl susține pe Victor Font, adversarul lui Laporta, la viitoarele alegeri, este de părere că Messi încă poate ajuta FC Barcelona: „Dacă Leo (Messi) nu s-a întors la Barça, este pentru că președintele nu l-a vrut, nu din cauza La Liga sau pentru că Jorge Messi (tatăl jucătorului) cerea mai mulți bani – este o minciună. Președintele și anturajul său i-au spus nu. (...) Am visat la întoarcerea lui Leo și chiar și acum sunt convins că va ajuta echipa să marcheze goluri. Leo va triumfa din nou pe Camp Nou; aceasta a fost dorința lui și a mea.”