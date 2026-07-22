Potrivit noii versiuni a regulamentului privind eligibilitatea în competițiile feminine, care va intra în vigoare marți, sportivele vor trebui să furnizeze o probă prelevată prin tampon bucal, sânge sau salivă pentru a verifica prezența genei SRY, aflată pe cromozomul Y și responsabilă de dezvoltarea caracteristicilor masculine, scrie BBC.

Jucătoarele vor fi testate o singură dată în viață, iar doar un rezultat negativ, care confirmă absența genei SRY, le va permite să participe în circuitul WTA. În cazul unui rezultat pozitiv, sportivele vor fi supuse unor evaluări medicale suplimentare înainte de a se decide dacă pot concura.

Noua politică prevede, de asemenea, că jucătoarele trebuie să semneze un document prin care sunt informate că pot fi sancționate disciplinar dacă refuză efectuarea testului.

Regulamentul anterior al WTA, actualizat ultima dată în 2024, permitea femeilor transgender să participe în circuit dacă își mențineau nivelul de testosteron sub 2,5 nmol/L în mod continuu timp de cel puțin doi ani. În prezent, nu există femei transgender cunoscute care să evolueze în circuitul WTA.

„Politica WTA privind eligibilitatea în competițiile feminine este concepută pentru a promova egalitatea șanselor sportive în tenisul profesionist feminin și pentru a menține competiții echitabile pentru toate jucătoarele participante la turneele WTA”, a transmis organizația.

„De la introducerea sa în 1975, politica de eligibilitate a fost revizuită periodic, în funcție de evoluțiile din sportul internațional. În urma celei mai recente revizuiri, care a inclus consultări cu membrii WTA și a ținut cont de standardele aflate în schimbare în sportul feminin, Consiliul WTA a aprobat o nouă politică privind eligibilitatea începând cu 2026, bazată pe sexul biologic.”

Organizația a adăugat:

„WTA recunoaște că acesta este un subiect sensibil și complex și se angajează să trateze toate jucătoarele cu demnitate și să aplice noua politică într-un mod respectuos și atent.”

Modificarea regulamentului vine la un an după ce World Athletics a introdus, în septembrie 2025, reguli care impun sportivilor care doresc să concureze în categoria feminină la competițiile de clasament mondial să efectueze un test genetic unic.

De asemenea, World Boxing a aprobat utilizarea testului pentru depistarea genei SRY în mai 2025, când a introdus testarea obligatorie a sexului pentru toate sportivele care doresc să participe în categoria feminină.