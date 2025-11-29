Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores. Fanul a căzut dintr-un autobuz supraetajat

Un suporter al echipei Palmeiras a murit sâmbătă la Lima, cu câteva ore înainte de finala Copa Libertadores, Liga Campionilor sud-americană, cu formaţia Flamengo.

Caue Brunelli Dezotti, în vârstă de 38 de ani, se afla în Lima, capitala Peru, dar a murit după ce a căzut dintr-un autobuz turistic supraetajat.

El s-a lovit cu capul de soclul unui pod. A fost transportat la spital, dar nu a supravieţuit.

Într-un comunicat, Palmeiras a prezentat condoleanţe şi şi-a exprimat solidaritatea faţă de familia şi rudele bărbatului decedat.

