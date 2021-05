Meci istoric în Argentina. River Plate a câștigat Copa Libertadores deși a jucat cu un mijlocaș în poartă și fără rezerve

River Plate a obţinut, miercuri, o victorie istorică în etapa a V-a a Grupa D a Copei Libertadores, prin ineditul situaţiei în care s-a aflat.

Argentinienii au întrecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (2-0), echipa Independiente Santa Fe, având în poartă un jucător de câmp accidentat şi niciun fotbalist pe banca de rezerve, relatează News.ro.

River Plate este devastată de epidemia Covid-19 atât de mult încât nu a avut un portar disponibil pentru a înfrunta formaţia columbiană. Mai mult, doar zece fotbalişti erau capabili să joace în acest meci. Dintre cei indispobibili, doi jucători sunt accidentaţi şi 25 sunt pozitivi cu virusul Sars-Cov-2.

Cu cererea refuzată de Conmebol de a înregimenta un portar, antrenorul Marcelo Gallardo l-a titularizat în poartă pe mijlocaşul Enzo Perez. Victimă a unei entorse la muşchiul ischiogambier drept la ultima partidă, Perez a făcut posibil ca echipa lui să joace 11 contra 11 cu adversarii. Şi, deşi nu a fost solicitat foarte mult, a făcut-o foarte bine când a fost nevoie şi a fost declarat jucătorul meciului.

"Colegii mei portari mi-au scris şi le-am pus câteva întrebări. Am exersat cu antrenorul portarilor şi el mi-a dat câteva sfaturi. Mi-a spus să încerc să mă concentrez asupra punctului de la 11 metri şi să mă mişc în diagonală în lateral. Cu adrenalina pe care o aveam m-am pierdut puţin", a declarat el.

În ceea ce priveşte victoria cu 2-1, în care River a jucat cu singurii 11 jucători disponibili, Enzo a spus: "Nu are prea mult sens să vorbim despre joc din cauza a tot ceea ce am trăit din cauza Covid. Ce am remarcat este inima, bărbăţia, personalitatea. Astăzi s-a demonstrat că formăm un grup. Eu m-am concentrat să ajut echipa."

La Buenos Aires au marcat Angileri '3 şi Alvarez '6, respectiv Osorio '73.

După acest succes şi cu o etapă rămasă de jucat, River Plate a urcat pe locul 1 în clasamentul grupei, cu 9 puncte, fiind urmată de Fluminense (Brazilia), 8 puncte, Atletico Junior (Columbia), 6 puncte, şi Santa Fe, 2 puncte.

River dispută tot pe El Monumental ultimul joc cu Fluminense, miercurea viitoare şi are nevoie de un punct pentru a fi sigură de calificarea în optimi.