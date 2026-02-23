La Aveyron, duminică, s-a disputat un meci de amatori la rugby, între echipele Maureilhan-Montady (Hérault) şi Sévérac-d’Aveyron.

În repriza secundă, Noah Loubety (23 de ani) a efectuat un placaj, iar un adversar, care se pare că se afla sub influenţa cocainei, l-a lovit, violent, cu pumnul în tâmplă.

Loubety s-a prăbuşit instantaneu, a fost transportat cu elicopterul la Rodez şi apoi la Toulouse, luni dimineaţă pentru o intervenţie chirurgicală.

El suferă de o hemoragie cerebrală cu fractură de craniu. Starea sa rămâne critică. Agresorul se află în custodia poliţiei.