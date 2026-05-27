Apoi ar fi dat cuiva blana animalului.

Totul s-ar fi întâmplat într-o zonă de pădure din apropierea localității Perii Vadului, din județul Sălaj. Bărbatul de 50 de ani era cu oile la pășunat. La un moment dat, potrivit anchetatorilor, un urs a atacat turma, iar ciobanul a sărit să-şi apere turma, ajutat şi de câinii ciobăneşti.

Cum ursul a revenit, bărbatul, înarmat cu un topor, l-a aşteptat în spatele unui copac, iar când sălbăticiunea s-a apropiat, a fost lovită şi omorâtă. Ursul ar fi avut aproximativ 200 de kilograme.

În final, bărbatul a jupuit animalul și a dat blana unei alte persoane, fără să anunţe autorităţile. Polițiștii au aflat de întreaga situaţie şi au deschis un dosar penal pentru braconaj.

Blana ursului a fost recuperată și predată Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj. Cercetările continuă pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat și dacă au fost implicate și alte persoane.