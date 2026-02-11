UEFA, Cluburile Europene de Fotbal (EFC) şi gigantul spaniol au precizat că au ajuns la un „acord de principiu” prin care meritele sportive vor fi respectate, după luni de discuţii menite să promoveze „binele” fotbalului european la nivel de cluburi.

„Acest acord de principii va servi, de asemenea, la soluţionarea litigiilor juridice legate de Super Liga Europeană, odată ce aceste principii vor fi puse în aplicare şi implementate”, au menţionat UEFA şi Real Madrid într-o declaraţie comună.

De la despăgubiri la negocieri

În octombrie, Real Madrid a solicitat despăgubiri de la UEFA, după ce clubul a declarat că Tribunalul Regional din Madrid a respins apelurile depuse de UEFA, Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) şi LaLiga cu privire la Super Liga Europeană.

Real Madrid a fost unul dintre cele 12 cluburi europene care au susţinut competiţia alternativă în 2021, înainte ca sprijinul pentru acest eveniment controversat să se prăbuşească sub presiunea fanilor şi a guvernului.

Pe măsură ce cluburile s-au retras, inclusiv şase echipe din Premier League, Real şi Barcelona au fost singurele cluburi care au continuat să susţină proiectul care a ameninţat pentru scurt timp să rivalizeze cu Liga Campionilor.

Proiecte relansate, dar fără sprijin

Cu toate acestea, Barcelona s-a retras oficial din proiectul Super Ligii Europene săptămâna trecută, lăsând Real Madrid ca singurul susţinător rămas al competiţiei.

Organizatorii au încercat să reînvie ideea în decembrie 2024 cu un nou concept, „Unify League”, care includea 96 de cluburi împărţite în patru ligi.

Cu toate acestea, nici acest proiect nu a reuşit să obţină un sprijin substanţial, întâmpinând o rezistenţă puternică din partea ligilor majore, precum LaLiga şi Premier League.