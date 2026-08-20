''Demersul a fost solicitat de către clubul nostru din dorinţa de a asigura cadrul legal necesar pentru redresarea financiară a societăţii'', precizează clubul.

''Ne exprimăm intenţia fermă ca, împreună cu firma desemnată, să depunem un plan sustenabil de reorganizare care să permită atât desfăşurarea activităţii sportive, cât şi onorarea obligaţiilor faţă de creditori. Dorim să mulţumim, pe această cale, tuturor partenerilor şi suporterilor noştri pentru susţinerea necondiţionată şi îi asigurăm că această etapă reprezintă un pas important în restabilirea echilibrului financiar, păstrând ca obiectiv menţinerea performanţei sportive'', se mai arată în comunicat.

CFR Cluj a mai fost în insolvenţă, în sezonul 2014-2015.

Clubul nu a mai reuşit să ajungă în grupele unei competiţii europene din sezonul 2022-2023 (Conference League).