VOYO Sport 1 aduce în direct cel mai important meci al săptămânii pentru fotbalul românesc. Universitatea Craiova joacă joi, la Erevan, returul play-off-ului UEFA Europa League, într-o partidă care poate decide parcursul european al echipei în acest sezon.

După remiza, scor 1-1, înregistrată săptămâna trecută pe stadionul „Ion Oblemenco”, calificarea rămâne deschisă. Universitatea Craiova și Ararat-Armenia pornesc de la egalitate în retur, iar miza celor 90 de minute de la Erevan este una uriașă: accesul în faza ligii UEFA Europa League.

Partida de joi, 27 august, va fi transmisă LIVE și exclusiv pe VOYO Sport 1, de la ora 19:00, oferind fanilor fotbalului posibilitatea de a urmări în direct un meci decisiv pentru aventura europeană a Universității Craiova.

În prima manșă, disputată pe stadionul „Ion Oblemenco”, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1. Ararat-Armenia a deschis scorul, iar Universitatea Craiova a restabilit egalitatea, astfel că verdictul calificării se va da la Erevan.

Pentru Universitatea Craiova, returul vine după un parcurs european în care echipa a trecut de KuPS în turul al treilea preliminar, cu 3-2 la general. Acum, formația din Bănie este la 90 de minute de o posibilă calificare în faza ligii UEFA Europa League. În cazul în care nu va obține calificarea în Europa League, Universitatea Craiova va continua parcursul european în faza ligii UEFA Conference League.

VOYO Sport 1 continuă astfel seria transmisiunilor sportive live și le oferă abonaților acces la meciuri importante din competițiile europene și la evenimente sportive de top.

Returul dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova se adaugă programului de transmisiuni dedicate iubitorilor sportului, într-o săptămână în care toate privirile sunt îndreptate către Erevan.

Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, returul play-off-ului UEFA Europa League, se joacă joi, 27 august, de la ora 19:00, și poate fi urmărit LIVE și exclusiv pe VOYO Sport 1.