Ploile torențiale lovesc România. Mai multe județe sunt sub avertizare de Cod galben | HARTĂ

Vremea
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Ploaie 2
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Administrația Națională de Meteorologie a emis trei avertizări de Cod galben pentru 25 și 26 august, care vizează atât temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, cât și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale.

autor
Sabrina Saghin

Marți, 25 august, între orele 10:00 și 22:00, în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și în municipiul București vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade.

Ploile torențiale apar în mai multe regiuni

O altă avertizare Cod galben este valabilă marți, 25 august, de la ora 16:00, până miercuri, 26 august, la ora 08:00. Aceasta vizează sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureșul și jumătatea de nord a Moldovei.

În aceste zone vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, se pot produce vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.

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În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-50 l/mp.

Instabilitatea se extinde miercuri

A treia avertizare Cod galben este valabilă miercuri, 26 august, între orele 08:00 și 23:00, în jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane.

Și aici sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, poate cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp în intervale scurte de timp și prin acumulare, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

Bucureștiul scapă de caniculă, dar vin ploile

În București, vremea se va menține călduroasă marți, 25 august, iar după-amiaza va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, însă în timpul nopții se va înnora accentuat și vor fi perioade cu averse, care vor aduce, în general, 5-10 l/mp. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu viteze de 40-45 km/h.

Temperatura minimă va coborî la 17-19 grade.

Miercuri, 26 august, vremea se răcorește, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 29 de grade. Cerul va avea înnorări temporare, trecător va ploua slab, cu 2-5 l/mp, și vor fi descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele vor ajunge la 40-45 km/h.

Pentru municipiul București rămâne în vigoare, în intervalul 25 august, ora 10:00 – 25 august, ora 22:00, avertizarea meteorologică Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

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Sursa: ANM

Etichete: ploi, vijelie, ploaie torentiala, cod galben, cum va fi vremea,

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Vremea
Ploile torențiale lovesc România. Mai multe județe sunt sub avertizare de Cod galben | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis trei avertizări de Cod galben pentru 25 și 26 august, care vizează atât temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, cât și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale.

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