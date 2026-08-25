Ploile torențiale lovesc România. Mai multe județe sunt sub avertizare de Cod galben | HARTĂ

Marți, 25 august, între orele 10:00 și 22:00, în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și în municipiul București vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade.

Ploile torențiale apar în mai multe regiuni

O altă avertizare Cod galben este valabilă marți, 25 august, de la ora 16:00, până miercuri, 26 august, la ora 08:00. Aceasta vizează sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureșul și jumătatea de nord a Moldovei.

În aceste zone vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, se pot produce vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-50 l/mp.