Tot ce trebuie să știi despre Campionatul Mondial de fotbal 2026. Care ar fi „grupa morții” și cum arată programul complet

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
Cupa mondiala gettyimages 2176489839
Getty

Pentru prima oară în istoria celei mai importante competiții din fotbal, ediția din 2026 a Campionatului Mondial este organizat de trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic. Astfel, 48 de echipe se vor duela în perioada 11 iunie -19 iulie 2026.

autor
Alexandru Toader

Meciul de deschidere va avea loc joi, 11 iunie, în Ciudad de Mexico, unde mexicanii vor întâlni selecționata Africii de Sud. 

Numai puțin 16 orașe vor găzdui meciurile Campionatului Mondial 2026 în cele trei state organizatoare. Acestea sunt: 

SUA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle.

Canada: Toronto, Vancouver.

Citește și
Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului cu Ucraina. Ce gest a făcut înainte de incident. VIDEO

Mexic: Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey.


Ce mai este nou în această ediție mai este și faptul este primul Campionat Mondial cu 48 de echipe, față de 32 la edițiile precedente, anunță FIFA. Asta înseamnă că turneul va avea 104 meciuri, în vreme ce formatul anterior avea 64 de partide. De asemenea, pentru prima dată există o fază de 32 de echipe după grupe, înainte de optimi.

Campioana en-titre este Argentina. Conform site-ului FIFA, principalele favorite din acest an sunt Argentina, Brazilia, Spania, Franța, Anglia și Germania.

Grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

Mulți analiști consideră că Grupa H este cea mai apropiată de o veritabilă „grupă a morții”.


Programul Campionatului Mondial 2026

Programul Grupei A:

Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00 (ora României)

Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00

Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00

Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00

Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00

Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00


Programul Grupei B: 

Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00 

Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00 

Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00 

Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00

Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00

Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00 


Programul Grupei C: 

Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00

Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00 

Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00 

Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00 

Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00 

Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00 


Programul Grupei D:

SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00

Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00

Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00

SUA - Australia, 19 iunie, 22:00

Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00

Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00 


Programul Grupei E: 

Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00

Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00

Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00

Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00

Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00

Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00 


Programul Grupei F:

Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00 

Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00

Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00 

Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00 

Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00 

Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00 


Programul Grupei G:

Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00

Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00 

Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00 

Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00 

Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00

Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00 


Programul Grupei H:

Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00

Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00

Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00

Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00

Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00

Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00


Programul Grupei I: 

Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00

Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00

Franța - Irak, 23 iunie, 00:00 

Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00

Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00 

Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00 


Programul Grupei J:

Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00 

Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00 

Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00

Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00 

Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00 

Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00


Programul Grupei K:

Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00

Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00 

Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00 

Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00 

Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30 

RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30 


Programul Grupei L:

Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00

Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00

Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00

Panama - Croația, 24 iunie, 02:00

Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00 

Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00


Programul șaisprezecimilor:

1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie

1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie

2A – 2B: 28 iunie

1F – 2C: 29 iunie

2K – 2L: 02 iulie

1H – 2J: 02 iulie

1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie

1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie

1C – 2F: 29 iunie

2E – 2I: 30 iunie

1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie

1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie

1J – 2H: 03 iulie

2D – 2G: 03 iulie

1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie

1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie


Optimi de finală:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie

Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie

Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie

Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie

Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie

Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie

Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie


Sferturi de finală:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie

Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie

Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie


Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie


Finala mică: 18 iulie


Finala mare: 19 iulie


SUA au cheltuit peste două miliarde de dolari

Cel mai mare stadion din această competiție este AT&T Stadium, din Texas (SUA), care are o capacitate de 94.000 de locuri. Va găzdui meciuri din faza grupelor, precum și semifinale.

Din datele estimate și furnizate de presa de peste Ocean, găzduirea Cupei Mondiale FIFA din 2026 va costa orașele gazdă din SUA și guvernul federal o sumă totală de peste 2 miliarde de dolari. Pe lângă renovarea stadioanelor locale și îmbunătățirea infrastructurii, orașele-gazdă din SUA au solicitat o alocare federală de 625 de milioane de dolari pentru a acoperi costurile de securitate. 

De partea cealaltă, găzduirea Mondialului din 2026 va costa guvernele din toată Canada peste un miliard de dolari.

Ce spun casele de pariuri

Casele de pariuri acordă Spaniei, campioana europeană în exercițiu, prima șansă la câștigarea trofeului mondial din acest an. Selecționata „La Roja” are o cotă de aproximativ 5.40. Ibericii sunt urmați de Franța (6.10), apoi de Anglia (7.50), Portugalia (9.25), câștigătoarea Ligii Națiunilor, și Brazilia (9.50), cvintupla campioană mondială. În schimb, Argentina lui Messi are doar cota 10.

Ultimul Mondial pentru Messi și Cristiano Ronaldo?

Sunt șanse destul de mari ca star-urile absolute Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Lionel Messi este pe punctul de a împlini 39 de ani și, în ciuda unor mesaje enigmatice pe parcurs, s-a angajat să participe la a șasea Cupă Mondială, un record absolut.

„Puricele” a câștigat singura competiție care îi scăpase până atunci, când Argentina a învins Franța în finala din 2022. De atunci, Messi s-a mutat în Statele Unite, la Inter Miami, îndepărtându-se de fotbalul european și având mai multă grijă de corpul său în lumea mai puțin solicitantă – dar nu mai puțin distractivă – a MLS, liga de fotbal americană.

Cristiano Ronaldo a ajuns la vârsta de 41 de ani, dar este departe de nivelul fotbalului mare. Proaspăt campion în Arabia Saudită, Al-Nassr, lusitanul ar deveni cel mai în vârstă jucător care a câștigat vreodată Cupa Mondială, în cazul în care Portugalia ar triumfa în această vară. Spre deosebire de Messi, deținătorul a cinci trofee Ballon d’Or nu a câștigat încă turneul și nici măcar nu a marcat vreun gol în fazele eliminatorii, ceea ce înseamnă că moștenirea sa la Cupa Mondială este cu mult sub nivelul statutului său de legendă.

Mai multe detalii despre Campionatul Mondial de fotbal 2026 găsiți AICI.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: campionatul mondial, campionatul mondial de fotbal, SUA, mexic, Canada, fotbal,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
FOTO Ea este blondina care i-a sucit mințile lui Denis Alibec!
Citește și...
Stiri Sport
Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului cu Ucraina. Ce gest a făcut înainte de incident. VIDEO

Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timp ce evolua pentru naționala Danemarcei, a anunțat duminică federația de fotbal a țării. După scurt timp, reprezentanții au anunțat că este conștient și într-o stare bună.
Stiri Sport
CSM Bucureşti a câştigat medalia de bronz în Liga Campionilor, după victoria cu Brest Bretagne Handball

Echipa CSM Bucureşti a obţinut, duminică, medalia de bronz la Turneul F4 al Ligii Campionilor, după ce a învins în finala mică formaţia Brest Bretagne Handball, scor 32-26 (15-13).
Stiri Sport
Hagi, după victoria cu Ţara Galilor: „Am arătat că se poate, jucătorii trebuie să creadă mai mult în ei”

Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă seară, după meciul României cu Ţara Galilor, că naţionala a arătat că "se poate" şi că jucătorii trebuie să creadă mai mult în ei.

Recomandări
Stiri Economice
Cum explica în 2013 Consiliul Concurenței că a închis o ancheta legată de ROBOR, care în 2026 a dus la o amendă record

Consiliul Concurenței a sancționat 10 dintre cele mai mari bănci din România pentru schimb de informații confidențiale privind stabilirea ROBOR, indice care a influențat creditele acordate populației înainte de 2019 și continuă să afecteze împrumuturile.

Știri Actuale
Ce știm și ce nu știm despre drona care a explodat în Portul Constanța. Întrebările care alimentează controversele

Sunt încă multe necunoscute după explozia dronei maritime în Portul Constanța. Cronologia incidentului, schimbul de informații cu Ucraina modul în care a fost gestionată situația generează dezbateri aprinse. 

Stiri Politice
Echipa cu care Eugen Tomac vrea să obțină votul Parlamentului. Cine sunt miniștrii și cei trei vicepremieri

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a prezentat echipa cu care vrea să se prezinte în fața Parlamentului. Cabinetul pe care îl propune va avea trei vicepremieri: unul pentru Digitalizare, unul pentru Educaţie şi altul pentru Economie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Iunie 2026

47:07

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Gala Victor Rebengiuc - interviu exclusiv

04:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 08 Iunie 2026

01:50:22

Alt Text!
iBani
iBani - 11 Mai 2026

14:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Primul idol al Simonei Halep îi mulțumește: mesajul special primit de singurul număr unu WTA oferit de România

Sport

Lobby pentru plecarea fotbalistului ”ajuns la plafonare” de la FCSB: ”Când nu mai are ce demonstra trebuie lăsat să se transfere”