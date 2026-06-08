Tot ce trebuie să știi despre Campionatul Mondial de fotbal 2026. Care ar fi „grupa morții” și cum arată programul complet

Meciul de deschidere va avea loc joi, 11 iunie, în Ciudad de Mexico, unde mexicanii vor întâlni selecționata Africii de Sud.

Ce mai este nou în această ediție mai este și faptul este primul Campionat Mondial cu 48 de echipe, față de 32 la edițiile precedente, anunță FIFA. Asta înseamnă că turneul va avea 104 meciuri, în vreme ce formatul anterior avea 64 de partide. De asemenea, pentru prima dată există o fază de 32 de echipe după grupe, înainte de optimi.

Campioana en-titre este Argentina. Conform site-ului FIFA, principalele favorite din acest an sunt Argentina, Brazilia, Spania, Franța, Anglia și Germania.

Grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

Mulți analiști consideră că Grupa H este cea mai apropiată de o veritabilă „grupă a morții”.





Programul Campionatului Mondial 2026

Programul Grupei A:

Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00 (ora României)

Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00

Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00

Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00

Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00

Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00





Programul Grupei B:

Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00

Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00

Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00

Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00

Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00

Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00





Programul Grupei C:

Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00

Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00

Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00

Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00

Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00

Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00





Programul Grupei D:

SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00

Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00

Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00

SUA - Australia, 19 iunie, 22:00

Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00

Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00





Programul Grupei E:

Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00

Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00

Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00

Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00

Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00

Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00





Programul Grupei F:

Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00

Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00

Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00

Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00

Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00

Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00





Programul Grupei G:

Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00

Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00

Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00

Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00

Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00

Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00





Programul Grupei H:

Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00

Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00

Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00

Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00

Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00

Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00





Programul Grupei I:

Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00

Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00

Franța - Irak, 23 iunie, 00:00

Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00

Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00

Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00





Programul Grupei J:

Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00

Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00

Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00

Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00

Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00

Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00





Programul Grupei K:

Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00

Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00

Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00

Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00

Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30

RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30





Programul Grupei L:

Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00

Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00

Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00

Panama - Croația, 24 iunie, 02:00

Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00

Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00





Programul șaisprezecimilor:

1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie

1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie

2A – 2B: 28 iunie

1F – 2C: 29 iunie

2K – 2L: 02 iulie

1H – 2J: 02 iulie

1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie

1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie

1C – 2F: 29 iunie

2E – 2I: 30 iunie

1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie

1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie

1J – 2H: 03 iulie

2D – 2G: 03 iulie

1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie

1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie





Optimi de finală:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie

Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie

Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie

Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie

Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie

Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie

Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie





Sferturi de finală:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie

Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie

Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie





Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie





Finala mică: 18 iulie





Finala mare: 19 iulie





SUA au cheltuit peste două miliarde de dolari

Cel mai mare stadion din această competiție este AT&T Stadium, din Texas (SUA), care are o capacitate de 94.000 de locuri. Va găzdui meciuri din faza grupelor, precum și semifinale.

Din datele estimate și furnizate de presa de peste Ocean, găzduirea Cupei Mondiale FIFA din 2026 va costa orașele gazdă din SUA și guvernul federal o sumă totală de peste 2 miliarde de dolari. Pe lângă renovarea stadioanelor locale și îmbunătățirea infrastructurii, orașele-gazdă din SUA au solicitat o alocare federală de 625 de milioane de dolari pentru a acoperi costurile de securitate.

De partea cealaltă, găzduirea Mondialului din 2026 va costa guvernele din toată Canada peste un miliard de dolari.

Ce spun casele de pariuri

Casele de pariuri acordă Spaniei, campioana europeană în exercițiu, prima șansă la câștigarea trofeului mondial din acest an. Selecționata „La Roja” are o cotă de aproximativ 5.40. Ibericii sunt urmați de Franța (6.10), apoi de Anglia (7.50), Portugalia (9.25), câștigătoarea Ligii Națiunilor, și Brazilia (9.50), cvintupla campioană mondială. În schimb, Argentina lui Messi are doar cota 10.

Ultimul Mondial pentru Messi și Cristiano Ronaldo?

Sunt șanse destul de mari ca star-urile absolute Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Lionel Messi este pe punctul de a împlini 39 de ani și, în ciuda unor mesaje enigmatice pe parcurs, s-a angajat să participe la a șasea Cupă Mondială, un record absolut.

„Puricele” a câștigat singura competiție care îi scăpase până atunci, când Argentina a învins Franța în finala din 2022. De atunci, Messi s-a mutat în Statele Unite, la Inter Miami, îndepărtându-se de fotbalul european și având mai multă grijă de corpul său în lumea mai puțin solicitantă – dar nu mai puțin distractivă – a MLS, liga de fotbal americană.

Cristiano Ronaldo a ajuns la vârsta de 41 de ani, dar este departe de nivelul fotbalului mare. Proaspăt campion în Arabia Saudită, Al-Nassr, lusitanul ar deveni cel mai în vârstă jucător care a câștigat vreodată Cupa Mondială, în cazul în care Portugalia ar triumfa în această vară. Spre deosebire de Messi, deținătorul a cinci trofee Ballon d’Or nu a câștigat încă turneul și nici măcar nu a marcat vreun gol în fazele eliminatorii, ceea ce înseamnă că moștenirea sa la Cupa Mondială este cu mult sub nivelul statutului său de legendă.

Mai multe detalii despre Campionatul Mondial de fotbal 2026 găsiți AICI.