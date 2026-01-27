Selecţionata României a câştigat cu un scor astronomic, 30-0 (10-0, 10-0, 10-0), meciul cu echipa Africii de Sud, desfăşurat marţi seara, la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă feminin Under-18, Divizia a II-a, Grupa B, de la Cape Town (Africa de Sud).

Potrivit datelor oficiale prezentate de Guiness World Records, cel mai mare scor înregistrat vreodată într-un meci de hockei feminin pe gheață a fost 82-0, stabilit în meciul dintre Slovacia și Bulgaria, de pe 6 septembrie 2008, în calificările pentru Jocurile Olimpice.

Tricolorele au deschis scorul după 16 secunde şi marcaseră cinci goluri în primele patru minute. Scorul a crescut constant, 30-0 fiind un record pentru România la această categorie de vârstă.

România întâlnește Islanda în următorul meci

Golurile echipei României au fost înscrise de Eva Zlate (5), Olivia Popescu (4), Rebeka Kozma (4), Boglarka Antal (3), Bianca Stanciu (3), Orsolya Feher (2), Emilia Caşu (2), Daniela Sabalin (2), Iana Plătică (1), Anna Vasile (1), Medeea Romfeld (1), Bianca Mihai (1), Ioana Cîrstoaia (1).

În alte meciuri, Taiwanul a trecut de Mexic cu 3-2, după prelungiri, iar Belgia s-a impus în faţa Islandei cu 4-3, după şuturile de departajare.

În clasament, echipa Taiwanului ocupă primul loc, cu 5 puncte, urmată de Islanda, 4 puncte, Mexic, 4 puncte, România, 3 puncte, Belgia, 2 puncte, Africa de Sud, 0 puncte. Joi, România va întâlni Islanda, de la ora 16:30.

