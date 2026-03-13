După umilinţa suferită pe teren în timpul dublei confruntări cu Scoţia (0-5, 0-7) din preliminariile Cupei Mondiale din 2027, echipa naţională a anunţat că se desparte de antrenorul său Daniel Santos "cu efect imediat". Această decizie nu are legătură cu rezultatele sportive, ci cu atitudinea antrenorului faţă de jucătoarele sale, "contrară valorilor etice" ale Federaţiei luxemburgheze de fotbal (FLF).

"Consiliul de administraţie al FLF a decis să rezilieze cu efect imediat contractul semnat cu domnul Daniel Santos, selecţionerul echipei naţionale feminine, în urma unor incidente grave aduse la cunoştinţa sa", a anunţat Federaţia luxemburgheză.

Selecţioner al echipei naţionale feminine din 2020, Daniel Santos face obiectul "mai multor semnalări" privind "mesaje nepotrivite transmise de antrenor unor jucătoare ale echipei". În acest context, FLF afirmă că "a acţionat fără întârziere pentru a proteja jucătoarele implicate şi pentru a păstra integritatea mediului sportiv".

"Mărturiile adunate şi pierderea evidentă a încrederii exprimată de jucătoare au făcut imposibilă orice colaborare. Prin urmare, antrenorul a fost demis cu efect imediat", a explicat Federaţia luxemburgheză, care a denunţat "un comportament ce a avut loc în contextul unei relaţii de autoritate şi responsabilitate" şi "contrar valorilor etice şi cadrului de respect impus de FLF". FLF şi-a oferit "sprijinul jucătoarelor implicate".