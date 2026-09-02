Organizatorii au stabilit un preţ de 225 lei pentru fiecare bilet, fanii români având la dispoziţie 2.750 de locuri în peluză, sectoarele G9, G10 şi G11, potrivit News.ro.

Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziţionare vor trebui introduse date de identificare precum nume şi CNP.

Biletele comandate vor fi trimise pe adresa de e-mail de pe care s-a realizat comanda în apropierea disputării meciului, odată ce acestea vor fi distribuite de organizatori către Federaţia Română de Fotbal.

România evoluează în grupa B4 a Ligii Naţiunilor, o grupă din care mai fac parte Bosnia-Herţegovina şi Polonia.

Programul complet al meciurilor: