Pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, fanii sportului mondial au fost martori la perfecțiune. La jumătate de secol distanță, Ion Țiriac i-a făcut cadou Nadiei o sală de gimnastică în Otopeni, în care copiii se vor putea antrena gratuit.

Acum 50 de ani, o fetiță de 14 ani din Onești lăsa cu gura căscată întreg mapamondul, după un exercițiu care a devenit istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia Comăneci obținea prima notă de 10 din gimnastică.

În semn de mulțumire, Ion Țiriac i-a construit o sală de gimnastică, pe care Nadia a inaugurat-o astăzi. I-au fost alături cele mai importante figuri ale sportului românesc, dar și oficiali precum prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii. Zeița de la Montreal și-a stăpânit cu greu emoțiile.

Nadia Comăneci: Azi dimineață când m-am trezit vreau să vă spun că am avut aceeași fiori când m-am trezit la Montreal, înainte de concurs. Nu e o clădire doar aniversară, ci este un viitor și o șansă a copiilor mici să trăiască istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani.

Ion Țiriac: În mai puțin de un minut, dar după mii și mii de ore de muncă asiduă, a fost considerată sportiva perfectă, femeia perfectă.

Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României: Mulțumim, Nadia Comăneci, pentru tot ce ai făcut în acești ani pentru România, reprezentând cu demnitate țara noastră în competiții, dar și în general.

Sala "Nadia Comăneci" din Otopeni a fost construită în doar 9 luni, iar costurile s-au ridicat la 8 milioane de euro. Construcția se întinde pe o suprafață de aproape 3 mii de metri pătrați și are o capacitate de 150 de locuri. Copiii se vor putea antrena gratuit.

În fața sălii a fost amplasată și statuia Nadiei, care surprinde momentul de final al exercițiului de la paralele. În toamnă, în cinematografe se va lansa filmul documentar care spune povestea celei mai mari gimnaste din istoria României.