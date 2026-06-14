În fața a peste două mii de spectatori din Cluj-Napoca, Nadia nu a vorbit doar despre sport, ci și despre familie, disciplină și dorința de a nu te lăsa niciodată înfrânt.

2026 este Anul Nadia Comăneci, care marchează 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii.

Nadia Comăneci: „Eu m-am gândit, înainte de a ajunge la Montreal, cu antrenorul Bela Karolyi, ce putem să facem noi mai bun și diferit. Și m-am gândit, avem opt elemente la exercițiul impus la paralele. Dacă adaug la fiecare element puțină amplitudine, deci dacă e descris un balans până aici, eu o să-l duc puțin mai sus. Dacă este o întoarcere aici, eu o să o duc mai sus. Și vreau să vă spun că acest detaliu m-a ajutat să ajung la acest 1.00”.

Andreea Esca: „Ce înseamnă pentru tine faptul că se vorbește despre acel moment din 1976, iată, după 50 de ani?”

Nadia Comăneci: „Da, incredibil, mai ales că trăim noi într-o societate în care uităm foarte repede ce s-a întâmplat acum două zile, ca să ai o sărbătoare a unui moment istoric care a însemnat mult pentru generația respectivă. Lumea se bucura de momente de acest gen și îi emoționa și îi motiva”.

Andreea Esca: „De ce performanță ești cea mai mândră și care nu are legătură cu lumea sportului?”

Nadia Comăneci: „Să fii mamă! Asta e cea mai frumoasă performanță, da. Este o experiență care nu se compară cu nicio medalie, cu nimic ce faci în viața ta”.

Andreea Esca: „De ce calități crezi că au nevoie campionii viitorului de care voi poate nu aveați nevoie atunci?”

Nadia Comăneci: „Toți suntem făcuți din acest material, doar că s-au născut într-o țară liberă, avem tehnologie care ne ajută, multă lume care a ajuns să facă performanță a trecut prin gimnastică. Atâta timp cât copiii sunt ocupați cu orice fel de sport, atunci reușiți să faceți un echilibru între timpul de tehnologie, iPad, iPhone, sport și școală. Că este bine să țineți un echilibru”.

Nadia Comăneci: „Lumea mă întreabă ce este perfecțiunea, zic - este o scară pe care urci continuu. Deci este o scară continuă în care ne găsim această putere în care să încercăm să ne autodepășim și să vedem cât de mult putem merge”.

Un documentar care poartă numele gimnastei este acum în pregătire. Un fragment a fost prezentat în avanpremieră, la Festivalul Internațional de Film Transilvania.