Roberto Mancini i-a luat locul lui Gennaro Gattuso, care a părăsit postul în aprilie, în urma unei înfrângeri suferite în calificările pentru Cupa Mondială în faţa Bosniei-Herţegovina, a treia oară consecutiv când cvadrupla campioană mondială a ratat calificarea la turneul final, scrie Agerpres.

Mancini, în vârstă de 61 de ani, a mai antrenat în perioada 2018-2023 naţionala Italiei, pe care a condus-o către titlul de campioană europeană în 2021. El a cucerit trei titluri în Serie A la cârma echipei Inter Milano, a câştigat Premier League cu Manchester City şi campionatul din Qatar cu Al-Sadd.

Primul meci al lui Mancini, cu Franța

Numirea unui nou selecţioner s-a dovedit dificilă, întrucât Carlo Ancelotti şi Pep Guardiola au refuzat postul, iar Andrea Pirlo a fost eliminat de pe lista candidaţilor din cauza legăturilor sale cu Rusia.

De asemenea, FIGC l-a numit director tehnic pe Claudio Ranieri, un antrenor cu o vastă experienţă internaţională. Postul de director tehnic devenise vacant după demisia lui Paolo Maldini.

Primele meciuri ale lui Mancini vor fi patru partide din Liga Naţiunilor, programate între 25 septembrie şi 5 octombrie, împotriva Franţei, Belgiei şi Turciei (de două ori).