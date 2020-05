Revoltă la Târgu Mureș. Singurul bazin acoperit din oraș este dezafectat

Revoltă la Târgu Mureș, unde sute de copii care practică înotul riscă, după înlăturarea măsurilor de urgență, să nu mai poată continua antrenamentele.

Și asta deoarece autoritățile locale au început dezafectarea singurului bazin acoperit din oraș, dedicat sportivilor de performanță. Părinții și antrenorii, revoltați că nici măcar nu au fost anunțați, au adunat în două zile, pentru o petiție, sute de semnături, pe care le-au depus la primărie.

Bazinul acoperit cu balon a fost înființat în urmă cu zece ani, cu scopul de a veni în spijinul iubitorilor de înot. Până la mijlocul lunii martie aici s-au antrenat aproape o mie de copii din Târgu Mureș. De câteva zile, antrenorii de înot, și-au dat seama că autoritățile au început demolarea balonului care acoperea bazinul de înot, deși nimeni nu le-a spus nimic.

Laura Toth, coordinatorul proiectului de înot: „A început dezafectarea, stâlpii au fost luați, bloc salturile luate, noi am venit să vedem despre ce este vorba și să facem un inventar al lucrurilor noastre”.

Luni, părinții și antrenorii revoltați au văzut cu ochii lor că balonul se demontează, iar spațiul de antrenamente dispare.

Szentgyorgyi Reka, părinte: „Am o fetiță care face antrenamente aici de cinci ani. Sunt puțini copii care vor să facă sport de performanță și pe aceia vor să doboare inima copiilor și acuma, în perioada de pandemie, sunt acasă copii, zi de zi fac antrenament, chiar și pe uscat. Pentru ce? Asta este o parte din viața lor”.

Nicoleta Morar, părinte: „Din 11 martie toți stau acasă și sunt nerăbdători să înceapă antrenamentele. După cum se vede, bazinul este gol, condiții de pregătire nu mai există. Practic, apa este viața lor”.

Bazinul aparține primăriei Târgu Mureș, care are însă acum alte planuri. Balonul va fi mutat într-unul dintre cartierele din oraș, unde va fi amenajat un nou spațiu pentru sportivi, iar bazinul va fi folosit în cadrul ștrandului.

Dorin Florea, primarul orașului Târgu Mureș: „Balonul și-a depășit perioada de garanție. Opt ani are garanție și au trecut zece, am reușit să îl menținem. Din momentul ăsta, am ales să mutăm acum, vara, când nu se deteriorează”.

Mai mult, autoritățile susțin că în oraș se va construi un alt bazin olimpic, bazin ce ar urmă să fie dat în folosință până la sfârșitul anului. Părinții spun, însă, că până atunci copiii nu vor avea unde să se antreneze.

Părinte: „Practic, ne ia posibilitatea de a mai putea face antrenamente în continuare. Posibilitatea ca bazinul cel nou să fie gata până în septembrie este nulă. Și dacă va fi fizic gata, tot ce înseamnă dotări și autorizații nu vor fi gata, posibilități de antrenament nu vor fi”.

Pentru a salva bazinul olimpic, părinți și antrenorii au făcut o petiție semnată deja de aproape 650 de oameni și au depus-o la primăria orașului.