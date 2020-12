UEFA: Meciul PSG - Istanbul Bașakșehir se va relua după înlocuirea lui Colțescu

Forul european a emis un comunicat în care transmite că cele două echipe au convenit reluarea partidei cu condiția înlocuirii lui Sebastian Colțescu ca al 4-lea arbitru.

„În urma unui presupus incident în care a fost implicat al 4-lea oficial, meciul a fost suspendat temporar. După consultarea ambelor echipe, s-a convenit ca meciul să înceapă din nou cu un alt al 4-lea oficial. UEFA va investiga problema în totalitate și vor avea loc comunicări suplimentare în timp util”, se arată într-un comunicat de presă transmis de UEFA și citat de BFMTV.

Colțescu va fi înlocuit de asistentul VAR Maurizio Mariani. Reglementările UEFA ar impune însă prezența a doi asistenți VAR, mai scrie sursa citată.

https://twitter.com/Emishor/status/1336414353906659328

BFMTV mai scrie că jucătorii lui Bașakșehir sunt împărțiți în două tabere: unii vor reluarea partidei, în timp ce alții nu maivorsă intre pe teren.

„Spune nu rasismului”, a scris pe Twitter fundașul francez al lui PSG Presnel Kimpembe.

Meciul dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir a fost întrerupt în min. 16, la scorul de 0-0, din cauza unor remarci rasiste din partea celui de-al patrulea oficial, românul Sebastian Colţescu, relatează AFP.

Staff-ul campioanei Turciei şi jucătorii acesteia, urmaţi de cei ai echipei PSG au luat decizia de a părăsi terenul după eliminarea antrenorului secund al formaţiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzând afirmaţii rasiste din partea arbitrului de rezervă.

So this is what happened in the PSG vs Istanbul game pic.twitter.com/WOEXG54ypj