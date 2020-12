Reacția clubului Istanbul Başakşehir după incidentul rasist din timpul meciului cu PSG

„Nu rasismului, respect”, se arată într-o postare pe contul oficial de Twitter al clubului.

Postarea a fost preluată ulterior și pe contul de Twitter al clubului PSG.

Sebastian Colţescu ar fi folosit cuvântul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.

Staff-ul campioanei Turciei şi jucătorii acesteia, urmaţi de cei ai echipei PSG au luat decizia de a părăsi terenul după eliminarea antrenorului secund al formaţiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzând afirmaţii rasiste din partea arbitrului de rezervă.

So this is what happened in the PSG vs Istanbul game pic.twitter.com/WOEXG54ypj

Ovidiu Haţegan este arbitrul de centru al meciului dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir, care are loc pe Parc des Princes, în Grupa H.

Arbitri asistenţi sunt Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe, iar al patrulea oficial a fost nominalizat Sebastian Colţescu. Arbitru video este italianul Marco Di Bello, iar conaţionalul său Maurizio Mariani este arbitru asistent video.

PSG vs Istanbul Basaksehir has been suspended following an alleged racist incident involving the 4th official towards Istanbul's assistant manager. pic.twitter.com/mLIkZiPK7u