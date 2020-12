Ministrul turc al Sportului: Rasismul este o crimă împotriva umanităţii! Suntem alături de Başakşehir

"Rasismul este o crimă împotriva umanităţii! Suntem alături de reprezentanta nostră, Başakşehir", a scris el.

Turcii solicită înlocuirea arbitrului de rezervă, pentru a accepta ca meciul întrupt de mai bine de o oră să se poată relua.

Clubul Istanbul Başakşehir a postat pe contul de Twitter sloganul UEFA "No to Rasism, Respect", după ce arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu l-ar fi făcut "negru" pe un oficial al grupării turne la meciul cu PSG, din ultima etapă a Grupei H a Ligii Campionilor.

Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de români, a fost întrerupt, în minutul 16, la scorul de 0-0.

So this is what happened in the PSG vs Istanbul game pic.twitter.com/WOEXG54ypj

Turcii au părăsit terenul după ce arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu ar fi folosit cuvântul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.

Oaspeţii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Haţegan, iar Sebastian Colţescu l-a atenţionat pe central că o persoană din staff-ul echipei turce trebuie sancţionată. Colţescu ar fi folosit cuvântul "negru" despre acea persoană, potrivit lefigaro.fr.

Haţegan l-a eliminat pe Pierre Webo, fost internaţional camerunez, iar turcii au decis să iasă de pe teren după mai multe discuţii cu brigada şi cu alţi oficiali ai meciului.

Brigada română care a fost delegată la acest meci este formată din centralul Ovidiu Haţegan, asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe şi rezerva Sebastian Colţescu.

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir pic.twitter.com/mFGJgSW1X4