El a fost votat de 258 din cei 263 de membri prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului din Capitală. Contracandidatul său, Ilie Ştefan Drăgan, a primit doar 5 voturi.

Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gheorghe Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în Dosarul Transferurilor, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF, scrie News.ro.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în federaţie.

Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut 168 de voturi, iar Ionuţ Lupescu 78 de voturi.

În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.