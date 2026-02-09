„Am avut o npuă discuţie cu domnul Lucescu înainte de a fi externat. Situaţia nu s-a schimbat. El se va deplasa în afara ţării pentru o nouă opinie medicală, pentru ca până în 20 februarie să luăm o decizie. Domnul Lucescu astăzi se simţea foarte bine. Dar ţinând cont de vârsta lui, de această experienţă medicală neplăcută, are nevoie de o a doua opinie. Împreună am agreat ca până în 20 februarie să luăm o decizie. Toţi selecţionerii cu care am lucrat ştiu că nu am discutat cu altcineva când ei se aflau sub contract şi aveau mandat. Nu a existat nicio discuţie între mine şi altcineva. Toate aceste le vom face după 20 februarie, dacă starea domnului Lucescu nu îi va permite să stea pe bancă. Prioritatea npastră este starea de sănătate a domnului Lucescu. Şi el şi noi vrem să fim siguri că nu vom avea surprize neplăcute”, a declarat Burleanu.

Săptămâna trecută, FRF a anunţat că Mircea Lucescu se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecţii subcutanate, iar evoluţia este favorabilă.

Forul fotbalistic român a subliniat că nu s-a pus niciodată problema transferului lui Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din ţară sau din străinătate.