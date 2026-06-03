În încercarea de a-și întări defensiva, gruparea madrilenă pare dispusă să achite chiar și clauza de reziliere de 25 de milioane de euro prevăzută în contractul lui Dumfries (30 de ani), în timp Inter, noua campioană a Italiei, îi caută deja un înlocuitor, Goal.com.

Astfel, Real Madrid a identificat posturile de fundaș lateral dreapta și stânga ca fiind o prioritate, după un sezon cu evoluții inconstante pe aceste posturi defensive.

„Plecare lui Dani Carvajal din această vară a lăsat Los Blancos doar cu Trent Alexander-Arnold pe postul de fundaș dreapta, forțându-i să caute un succesor pentru fundașul spaniol. Dumfries a ieșit în evidență ca principal candidat, întrucât Gianluca Di Marzio indică faptul că Real Madrid a făcut deja o abordare inițială pentru a evalua posibilitatea de a finaliza un transfer pentru fundașul lateral al Interului în această vară”, scrie sursa citată.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a fost unul dintre jucătorii-cheie ai echipei Inter, dar campioana din Serie A ar putea fi nevoită să ia în calcul o vânzare în cazul în care va primi o ofertă substanțială din partea clubului de pe Santiago Bernabeu.

Inter a început deja să se pregătească pentru această posibilitate. Clubul l-a identificat pe fundașul Atalantei, Palestra, ca înlocuitor preferat și a acționat rapid pentru a deschide negocierile pentru tânărul foarte apreciat, după perioada impresionantă petrecută la Cagliari sub formă de împrumut.

Un factor cheie în această tranzacție îl reprezintă clauza de reziliere a contractului lui Dumfries, estimată la aproximativ 25 de milioane de euro. Această sumă este considerată accesibilă pentru Real Madrid și ar putea permite clubului să evite negocierile îndelungate cu Inter.

De asemenea, această clauză face din Dumfries o opțiune mai simplă decât alternative precum Pedro Porro și Ivan Fresneda. Interesul clubului madrilen pare să treacă de stadiul de monitorizare și să se îndrepte spre acțiuni concrete.