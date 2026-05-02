Așa-numita Isola Santa Cristina este situată în Laguna Venețiană și s-a aflat mult timp în proprietatea antreprenorului Gernot Langes-Swarovski. Acum, proprietatea urmează să își schimbe proprietarul pentru aproximativ 24,2 milioane de euro, potrivit Oe24.

40 de ani în proprietatea familiei

Insula a fost achiziționată în anii '80 de un descendent al fondatorului Swarovski, fiind de atunci sanctuarul privat al familiei, departe de ochii lumii. După decesul proprietarului în 2021, insula a fost administrată de o fundație. Acum, aceasta urmează să fie transmisă mai departe.

Cu o suprafață de aproape 30 de hectare, insula oferă intimitate totală. Tocmai această izolare a făcut din ea un loc special, departe de agitația Veneției, timp de zeci de ani.

Dotări de lux incluse

Proprietatea include o vilă spațioasă ca locuință principală, precum și o fermă, o capelă, clădiri de depozitare și o casă pentru bărci. Mai multe ambarcațiuni, locuri de acostare și balize fac, de asemenea, parte din ofertă.

În plus, insula se mândrește cu o piscină, livezi întinse și podgorii. Printre alte soiuri de struguri, acolo sunt cultivați Merlot, Cabernet Sauvignon și Chardonnay. Proprietatea include chiar și propriul stup de albine și facilități pentru pescuit.

Se caută un nou proprietar

Vânzarea marchează sfârșitul unei ere. Potrivit fundației, a sosit momentul ca responsabilitatea pentru insulă să fie predată cuiva care să îi aprecieze caracterul unic.